D’ici et ailleurs : la vie accomplie du Marie-Galantais Olivier Calpas et son épouse Vanessa, à Londres

Ils vivent heureux à Londres, en couple, en famille même, dans un domaine d’activité qu’ils ont choisi et dans lequel ils s’épanouissent à deux : Olivier Calpas, originaire de Saint-Louis de Marie-Galante, et son épouse martiniquaise Vanessa ont fait le pari de s’expatrier ensemble. Un choix qu’ils ne regrettent pas, même si la famille et le soleil de l’archipel leur manquent. Ils nous racontent, de concert, leur vie en Angleterre.

À Londres, capitale du Royaume-Uni, Morden, petit quartier du district de Merton, abrite un couple d'Antillais : Olivier et Vanessa Calpas, respectivement guadeloupéen et martiniquaise, ont choisi de faire leur vie dans cette ville aux mille visages. Celle-ci est une plaque tournante dans divers domaines, comme les arts, le commerce, l'éducation, le divertissement, la mode, les finances, les soins de santé, les médias, la recherche et le développement, le tourisme, les transports... la liste est longue ; d’où son attractivité.

C’est un projet familial qui a conduit les deux Guadeloupéens sur place. Olivier et Vanessa avaient envie de renouveau, tant professionnellement que géographiquement. Leur pari a été réussi, puisque leurs carrières ont évolué, depuis leur installation à Londres.

Une nouvelle vie professionnelle, à deux

Olivier, analyste provisions mathématiques, puis consultant en épargne retraite d’entreprise à Paris, s’est d’abord lancé dans la data analyse en Angleterre.

Puis, un autre changement est intervenu, après un coup dur survenu en pleine crise Covid : Il est passé de salarié à entrepreneur indépendant.

Je me suis trouvé licencié et, face à cette épreuve, j’ai fait le choix de me reprendre en main, de faire quelque-chose, de ne pas me laisser abattre. J’ai saisi cette opportunité pour me réorienter professionnellement. J’ai fait un bilan de compétence approfondi. Ça m’a révélé ce pour quoi je suis fait : je suis mieux en accompagnant les gens. Olivier Calpas, cofondateur de JVC Consulting

L’organisme de formation et cabinet de conseils aux travailleurs salariés et indépendants "JVC Consulting" a ainsi été fondé en septembre 2020... avec Vanessa.

Les époux Olivier et Vanessa Calpas, respectivement originaires de Marie-Galante et de la Martinique, s'accomplissent à Londres - 20/11/2024. • ©Guadeloupe La 1ère

Le couple s’est fait une place, dans ce monde, sans trop de difficultés. Tous deux étaient faits pour ça !

Déjà, c’est une mission de vie, parce qu’on n’accompagne pas comme ça, par hasard. Il faut vraiment, comme l’expliquait Olivier en liminaire, avoir une forme d’altruisme, avoir également ce désir de partage. C’est quelque-chose qu’Olivier et moi partageons ; Olivier a toujours eu ce désir de pouvoir aider l’autre. Ici, en Angleterre, c’est un peu simple pour nous, parce que c’est un marché de niche (...). On peut facilement apporter des services. Vanessa Joly-Calpas, cofondatrice de JVC Consulting

Olivier et Vanessa surfent sur l’intérêt, porté par les Anglais, sur les spécificités françaises, comme la législation. Ils font de la formation sur mesure.

Les joies de la banlieue londonienne

Pour ne rien gâcher, après le boulot, Londres a beaucoup à offrir, du point de vue des deux jeunes Français : les renards, mentionnent-ils avec humour et, d’une manière générale, "la vie elle-même" et les gens. Les insulaires de Guadeloupe se retrouvent dans la mentalité londonienne.

C’est cette proximité, le côté insulaire, cette différentiation qui n’existe pas aux yeux des Anglais, en fait, entre un Noir et un Blanc, du point de vue du travail. C’est une question de compétences. Olivier et Vanessa Calpas, cofondateurs de JVC Consulting

Ils considèrent donc que s’insérer à Londres, professionnellement, est bien plus facile, pour un Noir, qu’en France : "il n’y a pas photo", atteste Vanessa.

En revanche Saint-Louis de Marie-Galante manque beaucoup à Olivier, surtout le soleil, la plage, le sable et la famille. En attendant de venir se ressourcer et se faire dorloter sur la Grande Galette, les époux coulent des jours heureux, en tant que parents d’une petite fille, Anoa-Canelle, et maîtres de trois chats : Patapouf, Patafouin et Cosmo ! Ce dernier est le maître du foyer !

La petite famille est bienfaitrice envers les renards, symboles selon elle de l’adaptabilité, de la ruse, de l’intelligence émotionnelle... d’où le fait que le logo de "JVC Consulting" représente un renard.

Les époux Olivier et Vanessa Calpas, originaires de Marie-Galante, s'accomplissent à Londres. Sur place, ils nourrissent et contribuent au bien-être des renards - 20/11/2024. • ©Archives familiales

