Dans le dernier album de la star américaine Beyoncé, un morceau du Chevalier de Saint-George

Les Américains semblent friands de l'œuvre de Joseph Bologne dit Chevalier de Saint-George. Après le film retraçant sa vie, réalisé par des studios américains, l'an dernier, c'est au tour de la superstar Beyoncé de mettre en lumière ce virtuose de la musique du XVIIIe siècle.

Dans son huitième album studio, "Cowboy Carter", sorti en mars 2024, la chanteuse texane a utilisé une partie du "Concerto pour violon en ré majeur, opus 3, n° 1 : II. Adagio" du compositeur guadeloupéen dans la chanson "Daughter".

Dans une interview accordée au magazine GQ, Beyoncé est revenue sur le message de cet album qui concrétise assurément un tournant audacieux dans la carrière de l'artiste, après le style "house" de son précédent opus.

Cette production est aussi une façon de s'imposer dans tous les genres musicaux.

Beyoncé s'essaie donc à la musique country dans sa deuxième œuvre tirée d'une trilogie.

Pour l'artiste, ce nouvel album n'est pas simplement une incursion dans la musique country, mais une redéfinition de ce que le genre peut représenter. Cet album peut être perçu comme une manière d'exister et de prendre sa place dans un univers différent, avec un genre musical qui doit beaucoup aux artistes afro-américains.

Quant à son choix de sampler - capturer un extrait sonore existant, le remanier avant de l'intégrer dans une nouvelle composition - le Chevalier Saint-George, il n'est pas anodin.

Joseph Bologne, né en Guadeloupe, était un escrimeur, violoniste virtuose, compositeur et chef d'orchestre renommé en Europe.

Il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique classique, malgré les nombreux obstacles raciaux qu'il a dû affronter. Pourtant, son nom et son œuvre ont été largement effacés de l’histoire musicale que l’on enseigne aujourd’hui. Une histoire qui tant peu à peu à revivre. Ces dernières années, l'œuvre du virtuose a été mise en avant. En Guadeloupe se tient chaque année le festival international de musique de Saint-Georges qui célèbre sa vie et ses réalisations.

En samplant son *Concerto pour violon en ré majeur, opus 3, n° 1 : II. Adagio* sur la chanson "Daughter" de l'album *Cowboy Carter*, Beyoncé rend hommage à cet artiste occulté tout en réécrivant l’histoire pour inclure ceux dont les contributions ont été minimisées ou ignorées.

Les artistes noirs, et autres artistes de couleur, créent et maîtrisent de multiples genres depuis toujours. C’est pourquoi il était si important pour moi de sampler le compositeur Joseph Bologne, connu sous le nom de Chevalier de Saint-Georges, sur la chanson “Daughter” sur Cowboy Carter. Le Concerto pour violon en ré majeur, opus 3, n° 1 : II. Adagio a été créé au XVIIIe siècle. C’est un témoignage de la vision du Chevalier. J’espère que ça incitera les artistes, mais aussi les fans, à approfondir et à en apprendre plus sur les innovateurs musicaux noirs qui nous ont précédés. Certains des artistes les plus talentueux n’obtiennent jamais les éloges du grand public qu’ils méritent, surtout lorsqu’ils défient la norme.