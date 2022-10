Début ce lundi 33èmes semaines d’information sur la santé mentale.

Du 10 au 23 octobre prochains, les SISM sont une occasion nationale d’aborder les problématiques liées à la santé mentale des populations mais également de réunir les acteurs œuvrant dans ce domaine. En partenariat avec l’ARS et toutes les structures prenant en charge les différentes maladies mentales sur le territoire, ces journées ont pour objectifs de sensibiliser et d’informer les Guadeloupéens quant à l'offre de prise en charge des pathologies mentales.

Ch. Martial •

Comment mon logement peut-il être une ressource ou au contraire un obstacle à mon équilibre psychique ? Comment l’aménagement de mon quartier, ma commune favorise t-il ma santé mentale ? Ou encore, comment le dérèglement climatique affecte-t-il ma santé mentale ? Toutes ces questions seront au cœur de cette semaine d’information.

Cet évènement national est l’occasion en local de comprendre quelles sont les ressources dont dispose notre population pour combattre la maladie mentale.

Tous les jours jusqu’à dimanche prochain, les structures et établissements en charge de ces pathologies ouvrent leurs portes. Les patients témoignent et les professionnels échanges sur ces questions qui concernent toujours plus de personnes.

La crise sanitaire a incontestablement révélé la fragilité mentale de beaucoup. Aujourd’hui, il convient de prendre l’ampleur du phénomène et de le lier aux restrictions de circulation, à la question du logement ou encore à cette crise climatique menaçante et à la fois si présente.

Au plan national, un rapport publié par deux sénateurs, démontre qu’après les périodes de confinement imposé, les prescriptions d’anti dépresseurs ont augmenté de 23%. Les femmes, les jeunes et les personnes âgées ont été identifiés comme les catégories les plus fragilisées.

Cette semaine est donc l’occasion pour les familles de découvrir les parcours de soins adaptés aux différents troubles psychiques

L’un des auteurs de ce rapport est la Sénatrice guadeloupéenne Victoire Jasmin.

Avec son collègue, Jean Sol, ils ont mis en évidence, dans ce rapport intitulé ‘’Après le choc de la crise sanitaire, réinvestir la santé mentale’’, l’augmentation du nombre de patients touchés par ces troubles. Un rapport rédigé pour le compte des affaires sociales du Sénat. Pour Victoire Jasmin, la prise en charge doit absolument passer par des parcours de proximité identifiés et accessibles.

Victoire Jasmin Sénatrice de la Guadeloupe

Le rapport rédigé pour le compte des Affaires sociales du Sénat, met en évidence 14 recommandations visant à promouvoir l’organisation de parcours de proximité.

Les collectivités devront également se saisir de ce problème de santé mentale sur l’ensemble du territoire.

C’est en ce sens que Victoire Jasmin, qui siègera désormais au Conseil D’Administration de l’ARS Guadeloupe, a débuté des rencontres avec les élus.

Victoire Jasmin, Sénatrice de la Guadeloupe

Un rapport qui sera probablement une importante contribution pour le thème de cette semaine d’information sur la santé Mentale est : ‘’Pour ma santé mentale, agissons sur notre environnement’’.