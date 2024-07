⚫Décès de Louis Claverie-Castetnau, ancien directeur de l’usine de Darboussier et cofondateur de la Route du Rhum

Partager :

L’un des pères de la Route du Rhum n’est plus : Louis Claverie-Castetnau, ancien directeur de l’usine de Darboussier, à Pointe-à-Pitre, est décédé dans l’Hexagone, à l’aube de ses 100 ans. Convaincu par l’idée d’une course en solitaire à la voile, pour valoriser la filière rhum, il a convaincu ses confrères des autres sucreries de l’archipel de s’impliquer dans le projet ; c’était en 1978. Ainsi est né l’un des plus emblématiques évènements nautiques, dont la 12ème édition a eu lieu en 2022.

Les obsèques de Louis Claverie-Castetnau seront célébrées dans l’intimité familiale, vendredi prochain (5 juillet 2024), en l’église Saint-Etienne de Lurbe-Saint-Christau, petite commune de 200 âmes, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

L’homme est décédé hier (30 juin), l’année de ses 100 ans. Louis Claverie-Castetnau, ingénieur en agronomie de formation, est l’ancien directeur de l’usine sucrière de Darboussier, à Pointe-à-Pitre.

Il est aussi l'un de ceux sans qui la Route du Rhum, course transatlantique à la voile et en solitaire, n’existerait pas. Un visionnaire, un passionné En effet, en 1975, le secrétaire général du syndicat des producteurs de sucre et de rhum des Antilles, Bernard Hass, cherche une idée promotionnelle pour valoriser la filière rhum. Il s’adresse alors au frère du navigateur Olivier de Kersauson, Florent, qui imagine cette traversée entre l’Hexagone et les îles productrices. Le sponsor du marin adhère et se charge de se rapprocher des Rhumiers antillais.

Ceux de Martinique ne donneront pas suite, contrairement à Louis Claverie-Castetnau. C’est ce dernier qui, en 1976, emballé par le projet, convaincra les gestionnaires de toutes les sucreries de Guadeloupe (excepté une) d’en être parties prenantes.

La première transat ralliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre a été organisée en 1978 ; il en est ainsi tous les quatre ans. Pour la 12ème édition, qui s’est élancée le 6 novembre 2022, 138 navigateurs étaient en lice. Parmi les actions de Louis Claverie-Castetnau, au profit de la renommée du rhum guadeloupéen, on peut aussi parler de la "Poêle d’Or", un prix récompensant la meilleure recette concoctée à base de ce breuvage. Louis Claverie-Castetnau, qui est né à Noël en 1924, sera donc inhumé dans la commune où il a vu le jour.

Son héritage laissé à la Guadeloupe poursuit, quant à lui, sa route, sous la forme d’une traversée de l’océan Atlantique, par de téméraires skippers, à la gloire d’un produit phare de l’archipel.

