Décès de Maryse Condé : le monde littéraire salue sa mémoire et son œuvre

Un modèle mais une voix singulière. Une fragilité mais une combattante. Une femme discrète mais qui se livre dans son œuvre. Une tendresse, mais foule de dénonciations. Une femme admirable, qui n’a pas fini d’être admirée. Maryse Condé a obtenu la reconnaissance du monde littéraire de son vivant, d’où les nombreux hommages rendus par ses acteurs, ce mardi où elle nous a quittés.

Les auteurs et écrivains s’accordent à dire que Maryse Condé aura brillamment contribué à l’aura de la littérature francophone. À travers ses écrits, Elle a aussi éclairé le monde sur la condition des personnes soumises au colonialisme, ainsi que sur la diaspora Noire. La Guadeloupe, l’Afrique et les autres terres qu’elle a foulées ont aussi été dévoilées, par le biais de son regard incisif et de son parcours torturé.

Maryse Condé, décédée dans la nuit du 1er au 2 avril 2024, est l’objet de leur admiration, de leur respect et, pour certains, de leur gratitude.

Les hommages pleuvent. La tristesse est grande, dans le monde où l’écrivaine s’est fait une belle place.

Ce mardi matin, sur l’antenne radio de Guadeloupe la 1ère, Gisèle Pineau, autre femme de Lettres guadeloupéenne, a dit sa profonde tristesse face à la perte de celle qui a été tel un guide pour elle.

C’est une immense peine aujourd’hui, c’est une grande désolation. Je me souviens de cette femme rebelle, avec cette personnalité très très forte, avec ce regard perçant. Elle m’impressionnait, mais elle m’a aidée quand j’étais une toute jeune écrivaine (...). Maryse Condé ne mâchait pas ses mots, mais elle était dans une cohérence avec elle-même, avec son histoire, avec l’histoire de son pays, avec l’histoire tourmentée aussi qu’elle a eu avec son pays. Donc, dans ses livres, elle racontait la Guadeloupe d’hier, d’aujourd’hui, la Guadeloupe reliée à l’Afrique, la Guadeloupe reliée à la France, la Guadeloupe, avec des personnages qui se battaient, qui étaient faibles parfois et qui étaient forts (...). Gisèle Pineau, écrivaine [interrogée par Peggy Robert]

Gisèle Pineau, écrivaine • ©Ph. Matsas / Ed. Philippe Rey

L’écrivain et poète guadeloupéen Ernest Pépin s’est dit effondré, car c’est « une grande amie » qu’il a perdue aujourd’hui. Son œuvre visait, selon lui, "à faire avancer son pays", la Guadeloupe "dans un certain sens".

Pour moi, c’était un monument ! Elle écrivait d’abord en Maryse Condé. Elle ne s’est jamais prêtée aux modes passagères, mais elle voulait inventer son écriture personnelle, faite de vérités et de révoltes. C’est ce qui m’intéresse beaucoup (...). Elle a frayé des chemins, parce que son œuvre est gigantesque. Elle a écrit beaucoup, donc elle a touché à différents chemins de l’art littéraire et, par conséquent, on peut trouver de Maryse Condé tout ce que l’on veut. Il suffit de lire ses livres, abondants, féconds, riches (...). Ernest Pépin, écrivain et poète [interrogé par François-Joseph Ousselin]

Ernest Pépin, écrivain et poète • ©François-Joseph Ousselin et Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Autre voix qui se fait entendre pour rendre hommage à Maryse Condé : celle de l’écrivain marie-galantais Alain Rutil. Son œuvre a de quoi inspirer les jeunes générations d’auteur, affirme-t-il.

C’est une littérature qui a dépassé toutes les frontières, des langues, des cultures, des civilisations, etc. (...) J’estime qu’elle n’est pas assez lue dans son propre pays, mais les gens qui l’ont lue (on peut être pour ou contre, ça, ce n’est pas le sujet), les gens de son pays, commencent à l’étudier, à mieux la comprendre (...) Alain Rutil, écrivain

Alain Rutil, écrivain • ©François-Joseph Ousselin et Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Daniel Maximin, écrivain et poète, était le fil rouge de l'édition spéciale produite par Outre-mer la 1ère, ce mardi, en hommage à maryse Condé.

Les réseaux sociaux sont aussi un lieu d’expression pour dire à la planète que cette perte est grande, mais que le don de ses œuvres nous console.

POUR SALUER MARYSE CONDÉ



1 - Le "Segou" de Maryse Condé est une pièce délicieuse de l'époque où je "faisais" ma négritude, effectuant -- comme tout créole américain, jusqu'aux vieux troubles de l'impossible --, mon retour symbolique vers l'Afrique...👇🏿 pic.twitter.com/99fAhXpuQn — Patrick CHAMOISEAU (@PCHAMOISEAU) April 2, 2024

Notre grande dame Maryse Condé vient de nous faire ses adieux…

Mes sincères condoléances à sa famille en cette douloureuse épreuve. #MaryseConde pic.twitter.com/AD6EoV1FpB — Euzhan Palcy (@EuzhanPalcy) April 2, 2024

L'écrivaine Maryse Condé est morte. Elle avait 90 ans. Cette grande voix de la littérature française contemporaine est l'autrice d'une œuvre riche et multiple, traversant les genres littéraires et les continents. Nous lui avions consacré 4️⃣ émissions

➡️ https://t.co/xtVgRAtBaN pic.twitter.com/DuL43EWFDn — France Culture (@franceculture) April 2, 2024

#MaryseCondé était une grande sœur affectueuse et exigeante. Elle m a fait découvrir @ColumbiaUniver, entre autres cadeaux, il a presque 25 ans. C’était une grande écrivaine, un gourmet, une femme-monde. Affection et condoléances aux siens pic.twitter.com/9EecPN45Nv — Abdourahman WABERI Auteur (@AAWaberi) April 2, 2024

La Grande Dame des Lettres mondiales, Maryse Condé, tire sa révérence, nous léguant une œuvre portée par la quête d’un humanisme fondé sur les ramifications de nos identités et les fêlures de l’Histoire. RIP. pic.twitter.com/pUY4u6Nn8t — Alain Mabanckou (@amabanckou) April 2, 2024

La disparition de #MaryseCondé endeuille le monde des lettres françaises, la #Guadeloupe et l’ #Outremer. L’oeuvre rare qu’elle nous laisse mérite une reconnaissance qui n’a pas encore été, en France, à la mesure de son immense talent. pic.twitter.com/U7Uf1mxsu2 — Claude Ribbe (@ClaudeRibbe) April 2, 2024

Repose en paix Maryse. Mais nous sommes nombreux à choisir de te garder auprès de nous, un livre à la main.