REPLAY. Edition spéciale : Maryse Condé, une grande écrivaine engagée nous a quittés

Retrouvez l'édition spéciale de la rédaction du Pôle Outre-mer consacrée à Maryse Condé, grande dame de la littérature. Autour de Laurence Théatin, des personnalités qui l'ont bien connue, saluent sa mémoire.

Outre-mer La 1ère •

Nous avons appris ce mardi matin (2 avril 2024) le décès de l'écrivaine Guadeloupéenne à renommée internationale Maryse Condé. Sa disparition est une immense perte, pour sa famille et ses proches, ainsi que pour le monde de la littérature. Elle laisse derrière elle une œuvre prolifique de renommée mondiale ; 70 écrits, parmi lesquels des romans, des essais, des pièces de théâtre et des livres pour enfants. Celle qui a vécu dans plusieurs pays d'Afrique, a également été journaliste, et professeure de Français et de littérature dans différentes universités des États-Unis. Fondatrice du Centre des études françaises et francophones à l'université Columbia (Etats-Unis), elle a contribué à faire connaître la littérature francophone en Amérique du Nord. Maryse Condé née Maryse Boucolon, nous a quittés à l'âge de 90 ans, dans un hôpital du Vaucluse, où elle était prise en charge.

Une émission spéciale avec des invités :

Outre-mer La 1ère a réalisé une édition spéciale, consacrée à l'écrivaine. Une émission présentée par Laurence Théatin, avec plusieurs témoins et intervenants.

En plateau :

Daniel Maximin, poète

Chantal Ahounou, docteure en histoire - adjointe au maire de Sarcelles

En Duplex :

Michel Reinette, journaliste - ami de Maryse Condé

Françoise Vergès, historienne

Laure Adler, journaliste

Les élèves du lycée Maryse Condé de Sarcelles

Avec les réactions de :

George Pau-Langevin, ancienne ministre des Outre-mer

Huguette Bello, présidente de la Région Réunion

Estelle-Sarah Bulle, auteure

Christian Tortel, journaliste

EDITION SPECIALE/

Présentatrice : Laurence Théatin

Rédactrice en chef : Valérie Filain

Responsable d'édition : Francis Gibrien

Production : Pôle Outre-mer de France Télévisions

Durée : 60 minutes - ©2024





♦ Pour aller plus loin :

Décès de l’écrivaine Maryse Condé : la Guadeloupe perd une illustre ambassadrice

Mort de l'écrivaine Maryse Condé à 90 ans : retour sur sa vie sans fards

Hommage à Maryse Condé : les admirateurs regrettent une "conteuse de talent", un "phare de la littérature"

Hommage à l'écrivaine Maryse Condé. "Moi, Tituba, sorcière... Noire de Salem", spectacle de Danielle Gabou

REVOIR. Maryse Condé, la disparition d'une grande écrivaine, à la Une de l'info Outre-mer