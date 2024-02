Décès de Moreen, 11 ans : décision mise en délibéré suite au procès en appel du chauffard

Partager :

On saura le 16 avril prochain si le conducteur qui a renversé Moreen en août 2021, aux Abymes, sera plus sévèrement puni qu’en première instance. Poursuivi pour "homicide involontaire aggravé", il avait alors écopé de 4 ans de prison, dont 2 assortis d’un sursis probatoire. Une année de plus derrière les barreaux a été requise, lors de son procès en appel, ce mardi, à Basse-Terre. Sa passagère avant risque la même sentence qu’en octobre dernier : un an de prison avec sursis, pour "non-assistance à personne en danger".

Le procès en appel d’Ismaël A s’est tenu ce mardi 27 février 2024, à Basse-Terre. La décision le concernant a été mise en délibéré au 16 avril prochain. Ce monsieur est le chauffard responsable de la mort de la petite Moreen, 11 ans, percutée sur un passage piéton aux Abymes, le 13 août 2021, vers 20h00. L’enfant avait succombé à ses blessures sept jours après l’accident. Le conducteur de la voiture de location impliquée roulait vite et ne s’est pas arrêté. Il a même fait réparer le véhicule avant de le rendre. Poursuivi pour "homicide involontaire aggravé", il est repassé devant la justice, suite à un appel interjeté par la procureure de la République de Pointe-à-Pitre et par les parents de la fillette. Ces derniers étaient présents dans la salle d’audience, aujourd’hui, face au jeune homme au casier judiciaire vierge (jusqu'ici), mais qui a laissé la petite agoniser sur la chaussée, dans la nuit. Le ministère public a requis à son encontre 4 ans de prison, dont un an avec sursis ; soit un an de sursis de moins que sa condamnation en première instance. Le procès du jour était aussi celui de la passagère avant de la voiture, Lyanna M. Celle-ci a écopé d’un an de sursis, pour "non-assistance à personne en danger" le 31 octobre 2023. La même peine a été requise la concernant, en appel. À LIRE AUSSI : Moreen, 11 ans, tuée sur un passage piéton : le procès en appel du chauffard aura lieu mardi – 25/02/2024.

