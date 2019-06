Le décrochage scolaire : De la fatalité à l'opportunité

© E-M. Golabkan

C'est en effet à travers la mise en place de dispositifs tels que les réseaux "Formation Qualification Emploi" (FOQUALE) que cette lutte contre le décrochage scolaire se menent sur tout le territoire de l'Académie de Guadeloupe.On compte 5 réseaux FOQUALE répartis sur toute l’académie (y compris les îles du Sud et du Nord). Ils permettent la prise en charge effective des jeunes sortis sans diplôme du système éducatif.Composés de nombreux acteurs de l’Éducation nationale, les réseaux ont pour mission de proposer à des jeunes en situation de décrochage un contrat "Objectif formation-emploi" : une solution de formation adaptée aux besoins de chacun et à la situation de l’emploi dans la région pour assurer un débouché professionnel.En se rendant ce matin à Port Louis, Mostafa FOURAR tenait à se rendre compte par lui-même de la réelle mobilisation des acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire, mais aussi des effets de leur travail sur les jeunes « décrocheurs » qui leur sont confiés et qui, grâce au travail accompli, ont trouvé des solutions de formation et d’insertion, grâce notamment au projet « Je décroche et raccroche ... sur le Nord Grande-Terre » qui a été présenté ce matin au Recteur Fourar.