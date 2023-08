Défi sportif : un gendarme court autour de la Guadeloupe au profit d’une association

La gendarmerie le dit habitué aux défis sportifs. Mais c’était sans compter sur les fortes chaleurs actuelles. Sylvain Pogam, adjudant de la caserne du Moule, est parti mardi pour une course à pied autour de la Guadeloupe, en cinq étapes, au profit d’une association. Après un premier parcours raccourci, hier, à cause de l’adversité du thermomètre, il est reparti du Gosier, en direction de Basse-Terre, ce mercredi matin.

Nadine Fadel •

Sylvain Pogam est adjudant et officie au sein du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) du Moule.

À côté de son métier, l’homme est un sportif et a le cœur sur la main.

C’est ainsi qu'il a décidé de mettre son aptitude pour l’endurance au service de l’association "Les P’tits Doudous de Guadeloupe". En se lançant le défi de réaliser le tour complet de la Grande-Terre et de la Basse-Terre, en courant, il fait parler de lui et donne un coup de projecteur sur cette structure, dont l’objectif est d’offrir une peluche à chaque enfant ayant subi une intervention chirurgicale et hospitalisé au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG).

Habitué de ce genre de challenge, l’adjudant Pogam a mis la barre haut ; il a prévu son périple en cinq étapes, pour parcourir au total 323 kilomètres.

L'adjudant Sylvain Pogam veut réaliser le tour complet de la Grande-Terre et de la Basse-Terre, en courant, en 5 étapes. • ©Gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord

C’est hier (mardi 29 août 2023), à 4 heures du matin, que le militaire a pris le départ, du rond-point de Damencourt, au Moule. Son but, pour ce premier jour, était de parcourir 74,3 kilomètres et de rallier Le Gosier, en faisant un crochet par la Pointe des Chateaux.

Mais la forte chaleur lui a joué des tours. La température état tellement élevée qu’elle "rendait l’aventure dangereuse pour la santé du coureur", indique la gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord.

Au final, l’adjudant Sylvain Pogam a raccourci l’épreuve et a couvert 30,6 kilomètres.

Pas question, quoi qu’il en soit, d’abandon ! Le gendarme a repris sa course au Gosier, ce mercredi matin, dans le but d’atteindre Basse-Terre (77,670 km) ; il est parti à 2 heures du matin cette fois, quand le mercure est raisonnable et conciliant.

Les étapes envisagées ces jours prochains sont :

Basse-Terre / Sainte-Rose (63,480 km) ;

Sainte-Rose / Port-Louis (63,170 km)

Et Port-Louis / Le Moule (44,820 km)

Son arrivée définitive est prévue le 2 septembre 2023.

Les fonds récoltés par cette initiative, associée à une cagnotte Leetchi, iront au profit de l’association "Les P’tits Doudous de Guadeloupe" et puis...