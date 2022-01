Dégradations et vandalisme dans deux établissements scolaires

Des établissements scolaires de l'archipel ont été victimes de dégradations, mardi (11 janvier) et mercredi (12 janvier). Huile de vidange versée au sol, chaînes aux portes, et, des croix gammées découvertes dans le collège de Bois Rada, à Sainte-Rose.

Guadeloupe La 1ère avec AFP •

Le collège de Bois Rada, dans la commune de Sainte-Rose a subi "des dégradations et des actes de vandalisme" a-t-on appris mercredi matin dans un communiqué commun de la rectrice de Guadeloupe Christine Gangloff-Ziegler et du préfet Alexandre Rochatte, qui "condamnent fermement ces actes".

"Des inscriptions ignobles ont été découvertes dans la cour du collège: 13 croix gammées, des insultes et des menaces à l'égard du personnel de l'établissement", précise le communiqué qui ajoute que "ces actions et dégradations sont intolérables et mettent à mal le climat scolaire déjà impacté par les effets de la situation sanitaire".

La veille, un collège de la commune de Morne-à-l'Eau a également subi des dégradations : de l'huile de vidange a été déversée dans l'entrée, "rendant difficile l'accès pour les élèves et les personnels", indique encore le communiqué.

"Détériorer un établissement scolaire revient à hypothéquer l'avenir du pays", s'est agacé, dans un communiqué Guy Losbar, président du département, qui a fait part de son indignation.

Ce n'est pas la première fois que le monde scolaire est pris pour cible en Guadeloupe. Lors de la grève des agents municipaux, début 2021, qui a duré plusieurs mois, de nombreuses écoles ont été vandalisées, notamment avec de l'huile de vidange.

"L'école doit demeurer un sanctuaire, que nous devons tous protéger et respecter à l'égard de nos enfants", écrivent la rectrice d'académie et le préfet.



Les syndicats enseignants ont tenu mercredi une conférence de presse pour annoncer l'entrée en grève, jeudi, du personnel de l'éducation nationale pour protester contre les protocoles sanitaires, notamment, mais aussi les problèmes d'eau dans les écoles.