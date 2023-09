Départ à la retraite : "salut d’eau" pour les derniers atterrissages du Commandant Christian Augustin

C’est un homme heureux qui part à la retraite, en ce mois de septembre 2023, après 43 années de bons et loyaux services. À l’occasion de ses derniers vols, les honneurs ont été rendus, par la communauté aéronautique, au commandant de bord de la compagnie Air Caraïbes, Christian Augustin, sous la forme de "saluts d’eau". Comme le veut la coutume, son appareil a été arrosé par les camions-citernes des pompiers, sur les tarmacs des aéroports de Grand-Case, à Saint-Martin et de Pôle Caraïbes, en Guadeloupe.

L’émotion de ce pilote était à son comble, ce matin.

Il cède sa place volontiers, persuadé que de belles choses sont à venir, dans le secteur qui l’a employé durant plus de quatre décennies.

C’est quelque chose que j’ai toujours constaté, au fil des années : il faut être optimiste ! Il y a plein de belles choses qui se sont faites, dont on rêvait petits. Il y aura encore de plus belles choses dans le futur. Les générations de mes collègues, garçons et filles, qui sont des gens brillants, des pilotes supers, vont continuer à porter le flambeau et faire voyager nos passagers, un peu partout dans le monde.