Depuis 20 ans l’association UEROS aide les accidentés à se réinsérer dans la société

Voilà 20 ans déjà que le centre de pré-orientation UEROS vient en aide aux personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées. Deux décennies que l'association est venue combler un vide en créant cette unité d'évaluation pluridisciplinaire afin d'aider ces adultes à l'élaboration d'un projet socio-professionnel.

Cette unité basée à Baie-Mahault est chargée de garantir la prise en charge des troubles cognitifs et comportementaux. Ce que l’on désigne comme un handicap invisible…

L’unité accueille à l’année, 2 groupes de 10 personnes sur une période de 5 mois minimum… Elle les accompagne dans différents secteurs : sanitaire, médico-social, éducatif et professionnel…

Et chaque année, ils sont nombreux à bénéficier de l’accompagnement de cette association. C’est le cas d’Isbert Cayol, un jeune homme qui a failli perdre la vie en 2015 dans un accident de la route, et qui a su se relever et retrouver une activité professionnelle

L’UEROS Emmanuel Albon fête ses 20 ans, pourtant il est encore le seul centre de ce type en Guadeloupe.