Dernières épreuves pour les candidats au baccalauréat 2023

C'est le 20 mars dernier que la session 2023 de l’examen du baccalauréat a démarré avec les épreuves de spécialités pour les lycéens de terminale. Ce mardi les candidats du baccalauréat professionnel composent et ceux des filières générales et technologiques choisiront leur sujet de philosophie ce mercredi. Toutes filières confondues 6 109 candidats se soumettent cette année aux épreuves du baccalauréat, 144 de plus que l'an dernier.

FJO. •

Cette année on attend 2975 candidats au Bac général, 1183 au Bac technologique et 1 951 pour toutes les filières du Bac professionnel.

Pour les encadrer et assurer les corrections, il est prévu 1 080 professeurs pour le Bac général et le technologique et environ 2 000 professeurs et professionnels pour le Bac professionnel. Des épreuves qui se dérouleront dans 23 établissements publics et 3 établissements privés qui sont pour l'occasion centres d’examens.

Baccalauréat professionnel

Les épreuves générales écrites, communes à tous les candidats, ont lieu les mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 juin, et du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023.

Les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement :

mardi 13 juin 2023 pour le français et pour l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique ;

pour le français et pour l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique ; mercredi 14 juin 2023 pour la prévention, santé et environnement et pour économie-droit et économie-gestion ;

pour la prévention, santé et environnement et pour économie-droit et économie-gestion ; jeudi 15 juin 2023 pour les arts appliqués et de cultures artistiques ;

pour les arts appliqués et de cultures artistiques ; jeudi 22 juin 2023 pour les langues vivantes A (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) ;

pour les langues vivantes A (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) ; vendredi 23 juin 2023 pour les langues vivantes B (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour).

. • ©O. Duflo

Baccalauréat général et technologique

Après les épreuves écrites de spécialités passées les 20, 21 et 22 mars 2023, les épreuves de philosophie sont fixées à ce mercredi 14 juin 2023 matin.

Ensuite, les épreuves du Grand oral du baccalauréat général et technologique se dérouleront du lundi 19 juin au vendredi 30 juin 2023.

Quant aux élèves de première, ils doivent passer les épreuves anticipées de français le jeudi 15 juin. L’oral quant à lui se déroulera à partir de fin la juin jusqu'au début du mois de juillet.

Les résultats du 1er groupe et les épreuves du second groupe

Les résultats du baccalauréat général et technologique seront communiqués à partir du mardi 4 juillet 2023.

Les épreuves du second groupe du baccalauréat général et technologique, dites "épreuves de rattrapage", se dérouleront jusqu'au vendredi 7 juillet 2023 inclus.

Les épreuves écrites de remplacement sont fixées les jeudi 7 et vendredi 8 septembre et du lundi 11 au mercredi 13 septembre 2023 pour le baccalauréat général et technologique dans l'ordre.

Rappelons enfin que, l'an dernier, 5 205 candidats sont devenus bacheliers en Guadeloupe, lors de la session de juin 2022, avec un taux de réussite global de 88,4 % d’admis