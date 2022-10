Des armes, de la drogue et des clandestins interceptés au cours de l'opération "Trigger VII" menée en Guadeloupe

C'est la Préfecture de Guadeloupe qui dresse ce vendredi le bilan de cette opération qui a eu cours en Guadeloupe entre le 11 septembre au 1er octobre. Une opération de police internationale Trigger VII organisée par Interpol, et coordonnée par la direction territoriale de la police nationale. Elle a particulièrement permis d'accentuer la lutte contre les trafics et la circulation d’armes à feu.

Guadeloupe la 1ère •

L'organisation de Trigger VII en Guadeloupe a mobilisé les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes durant une bonne partie du mois de septembre. Elle s'est déroulée au cours de 63 opérations spécifiques sur tout le territoire de la Guadeloupe : Des contrôles opérés tant sur les réseaux routiers que dans les ports et à l’aéroport et sur des points de

débarquements maritimes connus pour les arrivées de clandestins.

Le bilan de Trigger VII est le suivant :

Les contrôles ont été opérés sur 2522 personnes et 2018 moyens de transport routier et maritime , 187 colis et 24 conteneurs contrôlés.

Il a permis d'effectuer les saisies suivantes :

- 09 armes à feu, dont 7 armes de poing

- 26 munitions

- 1,250 kg de cocaïne et 890 grammes d’herbe de cannabis

- 629 cartouches de cigarettes et 549 litres d’alcool de contrebande

Enfin 50 personnes ont été interpellées pour diverses infractions dont 4 passeurs présentés en comparution immédiate et 42 passagers en situation irrégulière parmi lesquelles deux mineurs.

Dans un contexte de prolifération des armes à feu dans les pays de la Caraïbe, Trigger VII avait aussi pour but de contribuer à renforcer la coopération des forces de sécurité avec leurs homologues des États voisins de la Caraïbe.