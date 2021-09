Confinement "allégé" : des contrôles pédagogiques pour maintenir la vigilance

Si le Préfet a décidé d'assouplir depuis mercredi les mesures sanitaires prises au plus fort de la crise, il ne compte pas pour autant voir la situation se dégrader à nouveau. Les forces de l'ordre sont mises à contribution pour rappeler aux uns et aux autres le respect des règles encore en vigueur.

FJO. avec A. Houda et D. Quérin •

A l'entrée de Saint-François, on ne pouvait pas ne pas les voir. Des équipes mixtes composées de gendarmes de la brigade du Moule et de policiers municipaux de Saint-François, veillant au grain en interpellant les automobilistes. Il s'agissait avant tout de rappeler le respect des limites de déplacement fixées à 10 km et aussi, celui du pass sanitaire dans les établissements concernés. Et à première vue, les choses se sont plutôt bien passées.

Capitaine Massard, adjoint au commandant de compagnie de la Brigade du Moule

©Guadeloupe

Et en ce premier week-end de la phase d’allègement du confinement, les contrôles se sont aussi déroulés sur les plages. Des contrôles souvent pour rappeler aux uns et aux autres les différentes mesures qui sont encore en vigueur et doivent être observées par tous.

Capitaine Massard, adjoint au commandant de compagnie de la Brigade du Moule

©Guadeloupe

D'autres communes devraient elles aussi faire l'objet de ce type de contrôle ce dimanche.