Des dérives sectaires supposées en Guadeloupe en 2022.

Des dérives sectaires dans le viseur du comité interministériel de lutte et de prévention contre l’islamisme et le repli communautaire de Guadeloupe. Une structure qui regroupe la préfecture, la direction du travail, le rectorat, les services des forces intérieurs ou encore les douanes. En 2022 les investigations ont souligné l’action de plusieurs églises ou communautés qui sont susceptibles d’avoir des dérives sectaires dans l’archipel. Ce sont généralement des enfants qui sont les principales cibles de ces déstabilisations mentales, de ces atteintes à l’intégrité physique ou psychique voire de ces pratiques de l’exorcisme.

E. Bagassien •

L'Eglise du Christianisme Céleste

Parmi les communautés objets des investigations, il y a l'Eglise du Christianisme Céleste. Une Eglise qui, pour mémoire, s'est illustrée en Guyane en 2005 par la mort par asphyxie d'un adolescent de 15 ans, à la suite d'une séance d'exorcisme. L'Eglise du Christianisme Céleste dispose de onze paroisses en Guadeloupe.

Elle est dirigée par quatre représentants qualifiés de révérands, dont l'un qui dirige une société sous l'enseigne " Le sang est rouge pour tous". Ou encore, un "vénérable seigneur" évangéliste, coach dans le milieu du cyclisme. L'ECC conduit des activités à l'égard des enfants. L'Eglise est actuellement sous surveillance et il est même recommandé aux autorités de ne pas lui accorder de subventions.

Le Centre d'Accueil Universel

Autre institution qui selon les services de l'Etat présente des critères constitutifs de dérives sectaires, le Centre d'Accueil Universel, communauté religieuse qui propose à ses adeptes de surmonter les difficultés par la prière.

Elle dispose de quatre centres en Guadeloupe qui regrouperaient quelque 1500 adeptes. Pour la plupart, des personnes fragiles en difficulté familiale ou sociale. Ce Centre pratique un fort taux de prosélytisme, auprès de ses adeptes, pour obtenir des dons. Il pratique également des séances d'exorcisme à Pointe-à-Pître.

Le Centre d'Accueil Universel réunirait plusieurs critères constitutifs de dérives sectaires : la destabilisation mentale, l'existence d'atteintes à l'intégrité physique et psychique. Il se caractérise également par des exigences financières exorbitantes selon le comité interministériel de lutte et de prévention contre l’islamisme et le repli communautaire.

Impact Centre Chrétien

D'obédience pentecôtiste, en dehors de l'évangélisme, Impact Centre Chrétien est marqué par la théologie de la propérité et le coachisme de développement personnel, très tendance en Guadeloupe. Impact Chrétien est présent depuis 2010 dans l'archipel, et dispose de deux lieux de culte à Bergevin à Pointe-à-Pître et Calebassier à Basse-Terre.

L'Eglise est dirigée par un pasteur, assisté de sa femme. Le pasteur a fait l'objet d'un plainte par une fidèle pour viol entre 2008 et 2013. Plainte classée sans suite en 2016. L'Eglise Impact Chrétien propose aux enfants de 3 à 11 ans et de 12 à 17 ans, des cours de soutien scolaire et des offices religieux. L'Eglise a même organisé un séminaire pour les jeunes filles, pas toutes majeures, au Gosier au mois d'octobre.

Impact chrétien se caractérise par la déstabilisation mentale chez ses adeptes, ses exigences financières jugées exorbitantes, son discours anti-social et l'embrigadement des enfants.

Oasis Fleur de vie

Et puis, il y a Oasis Fleur de vie, une association dirigée par un couple qui suit une idéologie axée sur un mélange de spiritualité quantique et de complotisme. Ils se considèrent comme des êtres de lumière venant de l'univers. Le but est d'éveiller les gens égarés pour faire face à une guerre contre le nouvel ordre mondial. Oasis fleur de vie se présente comme un éco-lieu de ressourcement qui pratique ses activités dans la forêt des Bains Jaunes à Saint Claude.

En terme de dérives sectaires elle se caractérise par la diabolisation du monde extérieur, l'embrigadement des enfants et la référence à la fin du monde.