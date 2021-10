Des « doudous » pour rassurer les enfants avant des interventions médicales.

"Les p’tits doudous de Guadeloupe", c’est une association qui fait partie d’un réseau national. Elle œuvre au quotidien et cherche toujours des partenaires pour agir en milieu hospitalier et particulièrement aux côtés des enfants qui doivent subir une intervention.

Pour les "P’tits doudous de Guadeloupe", il est important de dédramatiser autant que possible l'hospitalisation des enfants et surtout, les interventions chirugicales qu'ils ont à subir. Elle les accomagne, leur offre des cadeaux et soutient les parents pour les aider à mieux vivre ce moment afin qu'eux-mêmes puissent aider leurs enfants..

Composée de médecins, d’infirmières ou encore de personnel du service Médico chirurgical pédiatrique du CHU, les ‘’Ptits doudous’’ sont progressivement devenus un véritable partenaire dans la prise en charge médicale des enfants.

En 2020, 669 enfants entre 0 et 15 ans, sont passés par le bloc opératoire en Guadeloupe, pour diverses interventions.

L’association leur offre des doudous mais leur propose également des temps de détente avec des tablettes et des casques interactifs.

Le parrain de l’association en Guadeloupe est le chanteur Sylverman, cette année.

Plusieurs actions seront organisées dans les prochains mois, mais l’association "Les Ptits doudous de Guadeloupe’’ besoin de partenaires pour agir sur le terrain.

