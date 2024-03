Des femmes plus nombreuses que les hommes pour porter la société guadeloupéenne

Elles ne revendiquent plus le qualificatif de "poto mitan" mais elles demeurent les piliers de la société guadeloupéenne

L’INSEE vient de sortir la dernière photographie de l’égalité femmes-hommes pour la Guadeloupe en cette année 2024. Selon l’institut national de la statistique et des études économiques, les femmes ont plus nombreuses dans l’archipel que les hommes, vivent plus longtemps.

Sur le papier, dans cette photographie 2024 de l’égalité femmes hommes en Guadeloupe, la gente féminine a des atouts. La femme Guadeloupéenne est majoritaire. Sur les 384 000 habitants de l’archipel au 1er janvier 2020 il y a 54% de femmes et 46% d’hommes. Elles ont une espérance de vie moyenne plus élevée de 6 années. 83 ans contre 77 ans pour les sujets masculins. Et cela se ressent dans la démographie. Elles représentent un peu moins de deux tiers de la classe des plus de 75 ans. Des femmes qui sont aussi piliers de la société dans l’éducation des enfants. Près d’un tiers des foyers sont incarnés par des femmes seules contre moins de 2% pour les hommes. L’Insée souligne que le taux d’activité des femmes est proche de celui des hommes avec 70% contre 71 pour les hommes. Pour autant, elles sont deux fois plus concernées par le temps partiel. Un clin d’œil sur l’activité politique, l’Institut précise que les femmes maires sont très minoritaires. Seulement 7 maires femmes sur 32 communes.

