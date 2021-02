Des jeux du stade pour des petits athlètes restés trop longtemps à l'arrêt

Les élèves du cycle élémentaire des Abymes et du Gosier ont goûté au plaisir du jeu et du sport ce mardi 02 février 2021. Réunis au stade René Serge Nabajoth, dans le cadre de la semaine olympique, ils auront tous les jours, l'opportunité d'améliorer leurs performances

Eddy Golabkan et Priscilla Romain •

Courir, sauter, lancer, les fondamentaux pour ces élèves de CP, CE1 et CE2. Cependant, cela fait plusieurs mois que la pratique sportives est rudement encadrée par les mesures de préservation sanitaires. Les élèves étaient donc privés de sport mais dans le cadre de la semaine olympique et paralympique et grâce à la présentation de garanties sanitaires fortes, ils ont eu l'occasion de profiter de cinq matinées de jeux.

Retour au sport

Dans le vaste espace du stade, 150 élèves se partagent plusieurs ateliers, entre les courses de vitesse, le saut en longueur, un atelier de lancer et de motricité. Rien de bien compliqué, mais des exercices dédiés, pour retrouver des sensations, et sortir de la torpeur du confinement et des interdictions, d'autant que les associations sportives qui assuraient une petite activité sportive ont, elles aussi, trébuché sur la crise sanitaire, comme l'explique Bruno Parisot, conseiller pédagogique pour le Gosier et les Abymes.

Joie et bonheur

Les ateliers remportent un franc succès auprès des petits. Ils tournent patiemment entre les ateliers contents de jouer ou de se challenger. Ils ont déjà clairement exprimé l'envie de recommencer très rapidement l'expérience. Mercredi 3 février prochain, ce sera les élèves de Gosier qui remplaceront ceux des Abymes et l'alternance jusqu'à la fin de la semaine.