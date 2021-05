Des opérations de solidarité pour venir en aide aux animaux de Saint-Vincent et aux Grenadines

Les conséquences de l'éruption du volcan de Saint Vincent sont nombreuses. Ainsi, l'élevage connait de graves difficultés et les animaux manquent de nourriture. Les Rotary Clubs de Guadeloupe et de Martinique se mobilisent aux côtés du CO.RE.CA, pour leur venir en aide

Guadeloupe La 1ère •

Durement touchés par les éruptions successives du volcan de la Soufrière, les secteurs agricoles de St-Vincent et des Grenadines sont en détresse. Les évaluations révèlent une perte quasi-totale des cultures végétales dans la zone rouge et orange ainsi que de graves dommages dus au poids et à la toxicité des cendres sur les infrastructures des fermiers et éleveurs.

Avec l'ordre d'évacuation générale des zones rouge et orange de l'île, la population de ses zones a été obligée d'abandonner la plupart des animaux. Malgré un gros travail sur place de vétérinaires, de techniciens et d'associations, coordonnés par les services de l’Etat qui s’occupent de faire parvenir de la nourriture au bétail et aux animaux de compagnie que les gens n’ont pas pu emmener, tous n’ont pas toujours leur ration journalière.

Les besoins totaux en eau, alimentation et médicaments concernent 25000 individus : 14000 petits ruminants (ovins et caprins), 4000 bovins, 7000 porcs, auxquels il convient de rajouter des besoins en matériaux pour construire des abris pour les animaux et des refuges pour les chiens.

Une situation pour laquelle les Rotary Clubs de Guadeloupe et de Martinique aux côtés du CO.RE.CA, du réseau CaribVET, de l’AVPLG, de Vétérinaire pour tous, du CIRAD et de l’INRAe, ont décidé de se mobiliser. Ils prévoient de faire prochainement un envoi d’herbe enrubannée et de son de blé pour les ruminants.

Une dizaine de tonnes de marchandises a déjà été offerte par des distributeurs et des sociétés de la place et ce mercredi 12 mai, une grande opération de collecte a été organisée auprès de la population, mais aussi des institutions et de toutes les entreprises - pas uniquement les professionnels du secteur animalier et des matériaux de construction. Elle a permis de recevoir des denrées d'alimentation pour animaux (tous types), du fourrage, de la mélasse, mais aussi, des contenants pour le stockage et la distribution d’eau,

Les dons sont encore possibles sur le site internet https://dons-rotary-st-vincent.mystrikingly.com/.

Chacun peut contribuer à l’opération en faisant, au choix, soit :

- un don en nature de marchandises.

- un achat de marchandises.

Chacun a aussi la possibilité de faire un don en argent en participant à la cagnotte en ligne, ou en envoyant un chèque ou encore en procédant à un virement.