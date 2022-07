Des vêtements de sports offerts pour la 1ère édition de l'opération "Elodon"

Des vêtements des sportifs professionnels donnés à ceux qui en besoin. C’était ce samedi 30 juillet, la première édition de l'opération "Elodon", organisée à la Maison des jeunes et de la culture des Abymes, à l’initiative de la basketteuse guadeloupéenne Elodie Naigre.

Rémi Defrance avec Yasmina Yacou •

C'est avec le sourire qu'Elodie Naigre a accueilli les personnes venues à la recherche d'une tenue de sport... Ce samedi 30 juillet se tenait la première édition du "Elodon", née de l'idée de la jeune basketteuse montée avec son amie Séverine Méridan... Et assurément pas la dernière.

"C'est un plaisir de pouvoir aider mon île"

Sur une table trônait les dons faits par des sportifs professionnels... Maillots de sport, baskets, sweatshirts... De quoi pratiquer une activité physique...

Parce que certains en ont besoin et que d’autres en ont trop… Ce sont donc des dizaines joueurs et athlètes de haut niveau qui ont accepté d'offrir leurs vêtements aux plus défavorisés.

Une opération à l'initiative de la basketteuse professionnelle Elodie Naigre. La jeune femme de 27 ans évolue depuis plusieurs années dans l'Hexagone. Depuis 2021, c'est à Montpellier qu'elle foule les parquets... Mais même dans l'Hérault, la joueuse n'oublie pas le pays.

Elle a donc monté cette campagne solidaire avec Séverine Méridan, joueuse de la MJCA et impliquée dans le monde associatif, pour donner ce qui reste bien souvent dans les placards et qui peut servir à d’autres.