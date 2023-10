EN IMAGES. Ouragan Tammy : les plaies infligées à La Désirade

La Désirade a été balayée par l’ouragan Tammy, dont les plus fortes rafales de vents ont été estimées à près de 150 km/h. Au final, les dégâts sont principalement matériels. L’électricité fait défaut à plusieurs habitants, du fait d’une coupure de grande ampleur.

Les vents ont soufflé fort sur l’île de La Désirade, durant le passage de l’ouragan de catégorie 1 Tammy, ce samedi 21 octobre 2023 ; "d'après les remontées terrain, il est probable que les rafales de vent aient atteint localement 150 km/h" sur place, indique le centre météorologique de Guadeloupe.

Ouragan Tammy : les plus fortes rafales de vent ont été estimées à 150 km/h, à La Désirade - 21/10/2023. • ©Captures de vidéos amateurs

Une forte houle a aussi été générée par le phénomène.

La commune, malgré tout, semble en être quitte pour quelques dégâts matériels : plusieurs arbres déracinés, des panneaux de signalisation et des poteaux électriques penchés ou encore, pour les habitants, l’obligation de circuler les pieds dans l’eau, notamment dans la zone de l’embarcadère.

Ouragan Tammy : dégâts provoqués à La Désirade • ©Nora Devarieux

Les images qui nous sont parvenues de la plage à Fifi, montrent aussi que des établissements de restauration, dont les installations précaires n’ont pas été désinstallées avant l’arrivée du cyclone, ont été partiellement couchés par les vents violents.

Ouragan Tammy : dégâts provoqués dans les établissements de la plage à Fifi, à la Désirade - 21/10/2023. • ©Nora Devarieux

Les modules de la piscine d’eau de mer ont été disloqués et ramenés sur la plage, notamment par la houle :

Ouragan Tammy : la piscine en eau de mer a été disloquée et déposée sur la plage, à la Désirade - 21/10/2023. • ©Nora Devarieux

Tammy a aussi "tout dégommé" sur la place de l’église, entend-on dire sur cette vidéo :

Ouragan Tammy : dégâts provoqués sur la place de l'église, à La Désirade - 21/10/2023. • ©Nora Devarieux

Actuellement, il est très difficile de joindre les autorités, à n’en pas douter à pied d’œuvre sur place, puisque l’heure est au bilan des dégâts. On sait aussi que les liaisons sont très perturbées. En fin de matinée, le maire Loïc Tonton signalait une coupure généralisée de l’électricité ; les habitants risquent donc de passer la nuit prochaine privés de cette précieuse énergie, alors que le blackout perdure. Le réseau téléphonique semble aussi avoir été altéré.

Le Département et la préfecture à la rescousse

Afin d’aider aux premières opérations de déblaiement, dès cet après-midi, le Conseil départemental et la préfecture ont d’ores et déjà mobilisé trois camions et deux tractopelles sur place.

Demain matin, d’autres équipes de déblaiement (11 bûcherons et chauffeurs d'engin) ainsi que du matériel et des engins supplémentaires (pelle à roues, camions 15 tonnes, tronçonneuses, groupe électrogène, petit outillage) seront envoyés. Le préfet de région, par ailleurs, y déploiera des effectifs du RSMA et du RIMA.