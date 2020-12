Destruction de radars : la série continue. Celui de Goyave n'est plus

L'un des radars tourelles de Goyave, sur la RN1, a été détruit par les flammes. Les incendiaires ont agis durant la nuit.



Nadine Fadel •

Il était 03h42 quand les pompiers ont été appelés, dans la nuit de mardi 1er au mercredi 02 décembre 2020. En bordure de la route nationale 1, un brasier était à éteindre ; celui-ci était allumé au pied du radar tourelle situé non loin d'un hyper-marché, à Goyave.L'équipement a été complètement détruit, malgré l'intervention des huit soldats du feu dépêchés sur place, avec un fourgon incendie.La série continue, donc, après la mise hors service des radars de Dalciat, à Baie-Mahault, la semaine dernière et de Bas-du-Fort, au Gosier, durant le week-end.Cette fois encore, les forces de l'ordre étaient sur place. Une enquête sera ouverte, comme à chaque fois, afin de déterminer l'identité des incendiaires qui, s'il s'agit des mêmes individus, semblent agir méthodiquement, pour détruire ces dispositifs considérés, par certains, comme des "pompes à fric" au détriment des automobilistes, à en croire les commentaires de nombre d'Internautes, sur les réseaux sociaux.Les contrevenants risquent gros : jusqu'à 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende, comme nous le précisait le procureur de la république de Pointe-à-Pitre, dans cet article :Mais alors que ces actes de vandalismes se poursuivent, les radars, eux, sont toujours déployés, sur le territoire.Quant à ceux qui sont saccagés, ils sont remplacés, avec des fonds publics.