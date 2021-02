Deuxième journée du procès du capitaine Dobritz

Après les auditions de la première journée du procès, l'hypothèse d'un tir en état de légitime défense s'est accentuée. Et pour cette deuxième journée, le Capitaine Dobritz est à la barre.

FJO. avec Ch. Théophile et L. Gaydu •

Hier, au cours de la première journée d’audience, le témoignage d’un de ses collègues présent le soir de ce contrôle routier mortel, a semé le trouble et a peut-être permis d’envisager l’éventualité d’une situation de légitime violence. Le gendarme est en effet poursuivi pour avoir tiré à plusieurs reprises sur un automobiliste dans la région de Dalciat entre le Lamentin et Baie Mahault.

Ce lundi, après le rappel des faits, les magistrats ont procédé durant l'après-midi à l'audition des principaux témoins, au nombre desquels, l'un des collègues du capitaine Dobritz qui se trouvait avec lui sur l'opération en question. Un témoignage qui pourrait faire balancer le cours de ce procès Jusque là, les éléments de l'affaire incitaient à s'interroger sur la personnalité du Capitaine Dobritz qui ne cadrait pas avec les faits qui lui sont reprochés.

Après une longue soirée d'audition, ce mardi, les jurés de la Cour d'Assises de la Guadeloupe entendent les experts de l'affaire. Une procédure qui est loin d'être simple puisque certains ne sont plus en Guadeloupe et leur audition se fait par visio-conférence. Et cet après midi, ce sera au tour du principal accusé de donner sa propre version des faits.