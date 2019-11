« Pour un développement harmonieux de l’enfant : Pratiques émergentes et Stratégies »

"Le développement harmonieux des enfants" au coeur du septième congrès Antilles-Guyane des puéricultrices diplomées d'Etat. Deux journées pour étendre à tous les secteurs d'activités de la puériculture et des professionnels de l'enfance, une telle philosophie

Le Dr Catherine Gueguen donnera une conférence ouverte à tous les publics sur le thème "Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau", ce samedi 23 novembre de 8h30 à 12h à l'Espace Régional au Raizet.

Et les puéricultrices des Antilles et de la Guyane qui se retrouvent jusqu'à demain au Gosier, n'auront pas lésiné sur les moyens pour mettre en valeur la notion du développement harmonieux de l'enfant. Elles ont choisi d'inviter une sommité en la matière, le Dr. Catherine Gueguen. Pédiatre, formée en haptonomie et en communication non violente, spécialisée dans le soutien à la parentalité. Elle exerce à l'institut Franco-britannique, à Levallois-Perret, où elle a une consultation d'haptonomie et de soutien à la parentalité. Elle est aussi l'auteure de nombreux ouvrages sur ce thème qui font tous école pour les professionnels de la petite enfance.Une réflexion largement partagée par une profession qui n'a de cesse de rappeler que "chaque enfant progresse à son rythme (tous n'acquièrent pas en même temps, au même âge, la propreté, le langage, l'autonomie, etc.) et ses apprentissages conditionnent son comportement. Ils sont favorisés (ou au contraire contrariés) par son environnement (social, familial, scolaire) : les adultes qui l'entourent et qui l'encadrent ont beaucoup d'influence, directe et indirecte, sur la qualité de son développement. Ils sont des exemples pour lui, ils doivent s'adapter à ses besoins et lui renvoyer une image positive, pour qu'il se construise sereinement, et harmonieusement. "Une vérité que chacun vérifie au quotidien dans sa façons d'exercer. Et de nombreuses structures qui accueillent des enfants en bas âge, en ont font déjà l'expérience.Ces deux jours vont donc permettre aux puéricultrices et aux autres professionnels de terrain présents à ce congrès, de recevoir des informations sur les dernières découvertes en matière de neurosciences, notamment sur le développement du cerveau de l’enfant en lien avec les interactions affectives de l’environnement.L'objectif est aussi de profiter de ce regroupement des professionnels de la petite enfance "pour articuler un discours commun d’accompagnement bienveillant et de communication positive."Un important cap qu'il leur faut maintenant passer pour répondre aux enjeux actuels de leur profession.