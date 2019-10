Devenir propriétaire : Le cauchemar de Raïssa

Chantal Horn Guadeloupe La 1ère

Chantal Horn Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Chantal Horn Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Malgré plusieurs lettres de relance, les rapports d’un expert et d’un huissier, la société de construction, fait la sourde oreille. Raïssa a les nerfs à vif, et dénonce l’incompétence et le mutisme de l’entreprise et des différents corps de métiers. Elle menace aujourd’hui de porter plainte, car, elle n’a toujours pas réceptionné sa maisonEt c'est ce lundi qu'elle devait réceptionner sa maison, mais la livraison à été reportée à une date ultérieure…En présence du conducteur de travaux et d’un responsable commercial des villas KEOPS promoteur immobilier, les malfaçons ont été constatées. Plusieurs corps d’états ont été mis en cause pour la mauvaise qualité des travaux effectués. Contacté par nous, le gérant, qui ne s’est pas montré très loquace, et le commercial semblent bien embarrassés…