Devenir secouriste en santé mentale en Guadeloupe : ce qu'il faut savoir sur cette formation ouverte à tous

Au moment où la santé mentale est déclarée grande cause nationale 2025, les acteurs guadeloupéens du secteur entendent promouvoir la formation "premiers secours en santé mentale". Créé en 2000 en Australie et développé en France depuis 2019, ce programme propose à tous les citoyens une formation généraliste de sensibilisation et d’assistance en santé mentale. La déstigmatisation est l’un des premiers objectifs de cette formation.

On connaît en général les formations Sauveteur secouriste du travail (SST) et premiers gestes (PG), on ignore souvent que l'on peut devenir secouriste en santé mentale. Or, la santé mentale est une composante essentielle de la santé et représente bien plus que l’absence de troubles ou de handicaps mentaux. Selon l’OMS, la santé mentale est un « état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté ». La santé mentale a été déclarée grande cause nationale en 2025 par le Premier ministre Michel Barnier. En Guadeloupe, les acteurs du secteur se mobilisent pour faire connaître la formation premiers secours en santé mentale (PPSM).

Une formation dispensée en France depuis 2019

Les premiers secours en santé mentale (PPSM) ont été créés en Australie en 2000 par Betty Kitchener, éducatrice ayant souffert de troubles psychiques sévères, et Tony Jorm, professeur de médecine. Elle arrive en France en 2019 et est diffusée dans 27 pays dans le monde. Les informations contenues dans la formation ont été prouvées scientifiquement ou s'appuient sur des consensus d'experts validés au niveau international (usagers en santé mentale, aidants et cliniciens).

En 2022, PSSM France s'est doté d’un Conseil scientifique et pédagogique. Une instance de référence pour l’évolution et la validation des supports pédagogiques de l’association.

Ce programme a été créé à l’origine dans le but d’élargir le principe de formation aux premiers secours afin d’intégrer les troubles psychiques, et ce, pour aider la population à fournir un soutien initial mieux adapté à une personne développant un trouble psychique, présentant des signes d’aggravation d’un trouble psychique existant ou en état de crise. Etienne Max Gabriel, cadre supérieur de santé, formateur accrédité PSSM

Se former, une démarche citoyenne

Car ce programme généraliste de sensibilisation et d'assistance en santé mentale s'adresse à tous les citoyens. Il a une visée éducative et surtout a pour objectif la déstigmatisation et la lutte contre la minimisation de ce problème sociétal. Il s'inspire de la formation aux premiers secours physiques, mais intègre une logique d'urgence différente.

Un secouriste en santé mentale devra souvent intervenir à plusieurs reprises pour écouter, rassurer et accompagner la personne concernée vers le soin.

Un programme scientifique

Le programme de Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) permet de :

Former des secouristes capables de mieux repérer les troubles en santé mentale,

d'adopter un comportement adapté,

d’informer sur les ressources disponibles,

d’encourager à aller vers les professionnels adéquats et, en cas de crise, d’agir pour relayer au service le plus adapté.

La santé mentale concerne l’ensemble du grand public, puisque les troubles psychiques sont les pathologies les plus répandues.

Un être humain sur quatre souffrira au cours de sa vie soit d’un épisode pathologique, soit d’un trouble persistant. Organisation mondiale de la santé (OMS)

Changer son regard sur la santé mentale

Prendre confiance dans l'interaction avec des personnes souffrant d'un problème de santé mentale, revoir ses représentations concernant la santé mentale et renforcer l'aide aux personnes sont les compétences visées par la formation. Pour cela, elle propose d'acquérir les connaissances de base concernant les différents troubles de santé mentale, d'appréhender au mieux d'éventuelles crises ou comportements agressifs et écouter sans jugement, rassurer et donner de l'information.

Les secouristes obtiennent des connaissances générales sur le champ de la santé mentale, notamment à propos des quatre troubles psychiques les plus fréquents tout en apprenant une méthode pour intervenir :

Troubles dépressifs,

Troubles anxieux,

Troubles psychotiques,

Troubles liés à l’utilisation de substances.

73 formateurs accrédités en Guadeloupe

Deux formations sont actuellement proposées, la PSSM standard et la PSSM jeune. La formation Jeunes a été spécialement développée pour les adultes vivant ou travaillant avec des adolescents (collège et lycée) et jeunes majeurs. Il se concentre notamment sur le développement de l’adolescent, les troubles anxieux, la dépression (dont la crise suicidaire et les automutilations non suicidaires), les psychoses, les troubles du comportement alimentaire et les addictions. Courant 2025, un programme spécial "ados" sera proposé aux adolescents pour les aider à repérer des camarades, amis ou membres de leur famille qui souffriraient de troubles psychiques.

La formation dure deux jours (14 heures) dédiée à tout public à partir de 18 ans. Seuls des formateurs accrédités PPSM France peuvent dispenser cette formation. En Guadeloupe on compte 73 formateurs accrédités et 374 formations ont été organisées au 1er novembre 2024.