DIRECT. Émission en multiplex "27 Mé an péyi-la", autour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe✊🏿

À l'occasion de la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe et en mémoire aux évènements de Mai 67, Guadeloupe La 1ère célèbre la date du 27 mai, en proposant un rendez-vous spécial : une émission en multiplex avec des invités en plateau, des reportages et des correspondants sur différents sites de l'archipel. Nos équipes se mobilisent pour raviver la mémoire collective et poser l'objectif sur les manifestations culturelles et sportives qui animent cette date clé, dans l'archipel.

Autour de Christelle Théophile et Yasser Bracat, un dispositif d'antenne exceptionnel vous est proposé par Guadeloupe la 1ère.

Nos invités en plateau apporteront leur éclairage, via des témoignages et des échanges. Seront présents :

Jean-Claude Blanche, historien ;

Patricia Lollia, plasticienne et artiste peintre ;

Un représentant de la Ville de Champagney, première ville française qui s’est engagée pour que l’esclavage soit aboli ;

Patricia Braflan-Trobo, écrivaine, docteure en sciences sociales ;

Jean-Luc Romana, association "Lymiè Ba Yo" ;

Nicolas Demetrius, dit "Niko", auteur, interprète.

Des reportages et des interventions de correspondants en duplex rythment cette émission spéciale.

Patrice Kancel et Rudy Rilcy suivent le 24ème Relais Inter-entreprises dont le thème est, cette année, "le handicap" et le slogan "Yo sé nou, nou sé yo".

Kelly Desfontaines est au Fort Delgrès, où le département donne rendez-vous à la population, pour une cérémonie protocolaire commémorative.

Patrick Solvet nous guide à Petit-Canal ; avec lui, nous vivons l'ambiance du village de mémoire "Eritaj Mémoire Vivante An Nou", l'hommage avec l'offrande aux ancêtres et le "Kout tanbou, chimin Ka".

Les équipes se mobilisent donc, en cette journée symbolique, pour vous faire vivre un "27 Mé an péyi-la". Elles seront au cœur des différents évènements et depuis les sites et lieux de mémoire.

Réalisation : Emerick Trepy

Moyens techniques : Guadeloupe la 1ère

Durée : 2h30

27 mai 2024.