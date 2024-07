Disparition inquiétante d’une mineure : avez-vous vu Loecha ?

Loecha Lopidorin a 16 ans. Sa famille est sans nouvelle d’elle depuis 43 jours. Cette mineure fugueuse (c’est ainsi qu’elle est considérée par la police), doit être retrouvée. Pouvez-vous aider les forces de l’ordre ?

Loecha Lopidorin est soupçonnée, par la police nationale, d’avoir fait une fugue. Elle est partie du domicile familial depuis le 5 juin 2024, soit il y a 43 jours.

Loecha n’a que 16 ans.

La dernière fois que l’adolescente a été vue, c’était le 16 juillet dernier ; elle quittait l’appartement d’une femme, au cœur de la résidence Les Esses, au Raizet (Les Abymes).

Actuellement, cette jeune fille a des cheveux couleur or, de corpulence mince et claire de peau, cette antillaise de 1,58 mètre a des yeux noirs et porte des lunettes. Signe particulier : elle a des scarifications aux membres.

Les forces de l’ordre demandent à toute personne susceptible d’aider à la retrouver de contacter l’hôtel de police au 0590.68.90.90, ou les enquêteurs du groupe de protection de la famille, aux numéros suivants : 0590.68.91.69 / 0590.68.91.87.