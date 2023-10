Don d’organes : favorable ou non, il faut le dire à ses proches

La Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, le 17 octobre, est l’occasion de se rappeler que chaque personne a le pouvoir de sauver une (ou plusieurs) vie(s), en faisant don d’un (ou plusieurs) de ses organes.

Pour que notre point de vue soit connu, sur cette question, il faut en parler avec nos proches, afin qu’ils sachent s’ils peuvent donner leur accord ou non, si cela s’avère nécessaire.

Le fait est que toute personne qui décède est potentiellement donneuse ; son éventuel refus de prélèvement d’organe doit nécessairement être notifié, de son vivant.

Les familles endeuillées préfèrent refuser le don, par méconnaissance de l’opinion du défunt ; pour ou contre. Or, si 80% des personnes sont favorables à ce don de vie, seules 47% ont informé leurs parents.

Pour les équipes médicales, faire la demande en l’absence de directive du donneur, équivaut aussi à infliger une double peine aux familles.

Vous vous rendez compte : quand on a une personne qui passe en état de mort encéphalique, en réanimation, on informe les proches du décès et, aussitôt après, on aborde la question du don d’organe. Donc, c’est rajouter une peine supplémentaire.