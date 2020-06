Eglise Saint Pierre et Saint Paul : des "petits travaux" en attendant les grands...

C’est un monument patrimonial incontournable qui a fermé ses portes ce lundi pour travaux

L'église Saint Pierre et Saint Paul située à Pointe-à-Pitre fait l’objet de travaux d’urgence en matière d’électricité, d’incendie et d’étanchéité.



Classée au titre des Monuments historiques depuis 1979, "a grande église", comme la surnomment les « pointois », fait l’objet de travaux conservatoires d’urgence.Des réparations liées au circuit électrique du bâtiment, aux alarmes incendies et à l’étanchéité de la toiture.Pour mémoire, la commission de sécurité a émis à plusieurs reprises un avis défavorable, mettant en lumière des carences, notamment en matière de risques incendies du monument.Il s’agit donc d’assurer à terme, la sécurité des personnes à l’intérieur du bâtiment en le remettant aux normes réglementaires.Ces travaux destinés à sécuriser ce lieu de culte, très fréquenté par les résidents mais aussi les touristes, devraient durer deux mois, et se terminer mi-aout.Et c’est la Région Guadeloupe, en accord avec la municipalité de Pointe-à-Pitre qui, dans le cadre des programmes de réhabilitation du patrimoine, sera maître-d’œuvre de ces travaux évalués à 600 000 Euros, dont la moitié sera financée par la collectivité régionale et l’autre par la DAC la Direction des affaires culturelles.Quant à la réhabilitation en profondeur de ce monument du patrimoine guadeloupéen, une étude est en cours pour estimer le cout global de tels travaux.