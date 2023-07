Élus agressés : l'association des maires lance un appel au rassemblement devant les hôtels de ville de Guadeloupe

L'association des maires de Guadeloupe (AMG) se fait le relais de l'AMF (association des maires de France). David Lisnard, président de l'association des maires de France, dimanche (2 juillet), invitaient maires et citoyens à se rassembler sur le parvis de toutes les mairies, ce lundi. Mais également de faire retentir les sirènes.

Une mobilisation après l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Un véhicule destiné à prendre feu a pénétré dans l'enceinte du pavillon, incendiant le portail et un véhicule de la famille, tandis que son épouse s'est fracturé une jambe en fuyant avec ses deux enfants de 5 et 7 ans.

Selon les premiers éléments de l'enquête, "le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon", a détaillé le procureur de Créteil Stéphane Hardouin.

Dans un communiqué, Jocelyn Sapotille, président de l'AMG appelle élus et citoyens à se retrouver sur le parvis de leur mairie, "afin d’échanger entre élus et administrés".

S'il estime que le décès de Nahel est "un véritable drame", il condamne fermement les violences.

[...] rien ne justifie les atteintes et les dégradations des édifices publics qui sont nos biens communs (écoles, locaux associatifs, transports publics, commissariats, hôtels de ville, etc...) ainsi que les destructions de biens privés. L’AMG dénonce aussi avec la plus grande fermeté les agressions dont sont victimes les maires et leurs proches. C’est au quotidien que ces élus de proximité, avec les moyens dont ils disposent, œuvrent au bien-être des leurs administrés. L’urgence est au rétablissement de l’ordre public et au retour au calme.