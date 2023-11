Emeutes de 1917 à Houston : l'armée américaine va annuler les condamnations de 110 soldats noirs

Les condamnations des Buffalo Soldiers vont être annulées par l’armée américaine. Ces soldats, appartenant à un régiment exclusivement composé d’hommes noirs, ont été persécutés, pris pour cibles, puis condamnés pour mutinerie et meurtres, dans l’État du Texas où le racisme était institué ; c'était en marge de la première guerre mondiale. 106 ans plus tard, l’injustice dont ils ont été victimes est reconnue.

Plus d’un siècle après leur condamnation, l’armée américaine va réhabiliter 110 soldats noirs, qui appartenaient au 3ème bataillon du 24ème régiment d'infanterie, connu sous le nom de "Buffalo Soldiers".

L’annonce, quant à ce revirement historique, a été faite lundi dernier (le 13 novembre 2023), à l’occasion d'une cérémonie les honorant, à titre posthume.

C’est à ces hommes que le chanteur de reggae jamaïcain Bob Marley rend hommage dans le titre planétaire qui porte le nom de ce corps de l’armée des Etats-Unis.

Victimes de racisme, accusés de mutinerie et de meurtres

En août 1917, pendant la première guerre mondiale, ces militaires ont été accusés de mutinerie, par une cour martiale, dans ce qui a été considéré comme le plus important procès pour meurtre de l’histoire du pays.

À l’époque, ils étaient victimes de violences, dans l’état raciste et ségrégationniste du Texas, où était basé le camp d’entraînement qu’ils étaient en charge de garder. Plusieurs ont été arrêtés et battus par les forces de l’ordre locales. Ces provocations raciales ont mis le feu aux poudres ; des émeutes ont éclaté à Houston.

Ces hommes ont eu à en découdre avec des policiers et des civils. À l’issue de ces heures de violence, ils ont été pris pour responsables de la mort de 16 personnes, dont 5 policiers, majoritairement des blancs. 5 de ces militaires ont également été tués.

Selon leur dossier d’accusation, ils auraient orchestré et prémédité une attaque contre la population blanche.

Depuis, des historiens ont prouvé qu’ils ont, en fait, riposté, alors qu’ils étaient eux-mêmes pris pour cibles.

Réhabilités

Les Buffalo Soldiers sont donc enfin blanchis ; leurs condamnations sont annulées.

C’est l’épilogue d’un combat mené de longue date par plusieurs organisations, dont le South Texas College of Law et des officiers généraux retraités, auteurs de pétitions.

Après étude de leurs dossiers, le Conseil militaire américain a jugé les procédures menées à charge, contre les Buffalo Soldiers, "fondamentalement injuste".

Après un examen approfondi, la Commission a conclu que ces soldats avaient été maltraités en raison de leur race et n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable (...). En mettant de côté leurs convictions et en accordant des décharges honorables, l'armée reconnaît les erreurs passées et remet les pendules à l'heure. Communiqué de Christine Wormuth, secrétaire de l'Armée des Etats-Unis

Dès finalisation de la correction de leurs dossiers militaires, avec la mention d’un service "honorable", les familles de ces soldats pourront prétendre à une compensation.

19 Buffalo Soldiers ont été exécutés, par pendaison ; 13 l'ont été en secret, le lendemain de leur condamnation. Les autres ont écopé de peines de prison à vie.