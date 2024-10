En Guadeloupe, le combat contre la pauvreté se mène au quotidien

Comme partout dans le monde, le 17 octobre est l'occasion de mettre en exergue les actions qui sont menées pour combattre la misère. Cette année en Guadeloupe, le Préfet de Région était sur le terrain pour mettre à profit cette Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté pour valoriser les actions que tous les acteurs publics ou associatifs entreprennent concrètement. Singulièrement, il a choisi de suivre une tournée de la Banque Alimentaire de la Guadeloupe

FJO. avec B. Pansiot-Villon •

Être chauffeur livreur à la Banque Alimentaire de la Guadeloupe, ce n'est jamais de tout repos. Willy Reculard en sait quelque chose. Depuis plusieurs années il parcourt les routes de la Guadeloupe pour livrer à tous les partenaires de la BAG les denrées qu'ils commandent pour répondre aux besoins de plus démunis.

Les actions de la Banque Alimentaire de Guadeloupe • ©B. Pansiot-Villon

C'est le travail particulier de la Banque Alimentaire qui lui vaut d'être au cœur d'un réseau solidaire qui associe, la BAG aux Centres communaux d'Actions sociales, aux associations de quartier ou aux organismes d'entraide et bien sûr, aux épiceries solidaires.

Un réseau qu'il faut approvisionner constamment même si la BAG ne veut pas seulement nourrir les défavorisés, elle veut aussi tout mettre en œuvre pour prendre soin d'eux.

Epicerie solidaire "On pal pou vansé" • ©B. Pansiot-Villon

A l'autre bout de cette action de la BAG, il y a donc ceux qui auront à mettre à la disposition des personnes que la pauvreté a frappé. Située à la résidence Mérosier Narbal de Baie-Mahault, l'épicerie solidaire "On pal pou vansé" accueille ses clients depuis 2005. Près de 20 années d'exercice au cours desquelles elle a appris à les accompagner et elle peut même évaluer les changements qui sont intervenus durant toutes ces années.

Une évolution qui rend nécessaire l'action de l'Etat afin de soutenir et de coordonner toutes les initiatives qui ont cours en ce domaine dans l'archipel. C'est d'ailleurs à cet effet qu'un sous-préfet chargé de la cohésion sociale, du travail et de la politique de la ville est désormais nommé. Il est en charge des actions de l'Etat dans ce vaste chantier dit de la cohésion sociale.

Pour autant, et malgré les actions concertées ou les initiatives individuelles menées en la matière, le constat reste flagrant : la pauvreté gagne du terrain et concerne de plus en plus de personnes, touche tous les milieux sociaux justifiant le proverbe créole : "la dévenn sé on fanm fôl".

Peut-être une invitation à l'adresse de tous les partenaires pour donner à la Guadeloupe une vision globale des actions à mener et à chacun une mission à remplir qu'il soit individu, association, organisme social, collectivité ou service de l'Etat. Puisque l'élimination de la pauvreté est une guerre qui nécessite une telle cohésion.