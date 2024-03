EN IMAGES. Sécurité en mer : les services de l’Etat font la leçon aux usagers

Une campagne de sécurité en mer a été organisée, ce mardi, par les services l’Etat. L'objectif était de rappeler aux usagers les consignes de sécurité, surtout quand on s’adonne à des loisirs nautiques. Les opérations de contrôles se sont multipliées, de 9h00 à 15h00, en plusieurs points de l’archipel.

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda •

Ce mardi 12 mars 2024, un nageur faisant la traversée entre la plage de la Datcha à l’îlet du Gosier a été intercepté par une navette des Affaires maritimes. Un agent à bord l’a informé, quant aux mesures qu’il aurait dû mettre en œuvre, pour sa propre sécurité :

Il serait bien d’avoir une sécurité, une bouée de signalisation qui vous rend un peu plus visible. Ce serait bien. C’est juste un conseil... Vous êtes dans la borne des 300 mètres, donc c’est protégé, mais il y a une autre zone, plus loin, à l’Est, où les bouées signalent que c’est exclusivement pour les nageurs. Il y a déjà eu des accidents ici, donc faites attention. Charlie Luissint, technicien supérieur principal du développement durable aux Affaires maritimes

Rappel des consignes de prudence, par les Affaires maritimes, dans le cadre d'une campagne de sécurité des loisirs nautiques - 12/03/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy

Sur la rivière salée, un groupe de vacanciers a été contrôlé. Il peinait à redémarrer son bateau de location. C’est parce que l’embarcation était en vitesse, leur a expliqué l’agent maritime. Une fois la bonne manœuvre réalisée, la bande a pu repartir sans encombre.

Contrôle opéré par les Affaires maritimes, dans le cadre d'une campagne de sécurité des loisirs nautiques - 12/03/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy

D’autres personnes ont ainsi été accostées. Il n’était pas question de répression, aujourd’hui, mais plus de pédagogie, sur la distance à respecter avec le littoral, la vitesse à ne pas dépasser d’un secteur à l’autre, etc. Les révisions ont toujours du bon !

J’ai toujours vécu proche de la mer et je sais très bien qu’il peut y avoir des accidents. Je trouve même dommage qu’il n’y ait pas plus de vérifications parce que, parfois, des scooters ne respectent pas les zones de baignades. Jocelyn, plaisancier, habitué de la mer

Contrôle opéré par les Affaires maritimes, dans le cadre d'une campagne de sécurité des loisirs nautiques - 12/03/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy

La prévention fait partie des actions de l’Etat, en mer. Tout au long de l’année, les acteurs des services impliqués (gendarmerie, Affaires maritimes, CROSSAG*...) contrôlent, informent, rappellent les consignes et normes de sécurité aux usagers des plans d’eau de l’archipel guadeloupéen.

Patrouille de la brigade nautique de la gendarmerie, dans le cadre d'une campagne de sécurité des loisirs nautiques - 12/03/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy

Et, ce mardi, une campagne spécifique de sécurité des loisirs nautiques a été organisée. Dans le viseur de la préfecture, qui coordonne l’opération, on compte notamment les entreprises de locations de bateaux et de jet ski. Cette initiative fait suite à des drames, comme la noyade d’un touriste sexagénaire à Marie-Galante hier, ou encore l’accident maritime survenu sous le pont de l’Alliance, le 19 février dernier, durant lequel une Belge de 27 avait été tuée.

Nous sommes dans un élément dangereux. Il faut avoir un bon comportement, le matériel de sécurité et il faut faire attention aux autres usagers, car on a tous besoin d’en profiter et de rentrer bien chez soi, avec de bons souvenirs. Des gens partent en mer pour s’amuser (c’est vrai que l’environnement s’y prête, il donne une sensation de liberté), mais il y a quand même des dangers, des risques. Pour cela, il faut éviter, comme en voiture, de boire, il faut pour toujours garder une veille active et pouvoir parer à tout évènement. Charlie Luissint, technicien supérieur principal du développement durable aux Affaires maritimes

Nous sommes à quelques jours des vacances de Paques, période où les eaux turquoise de l’archipel guadeloupéen sont très fréquentées, tant par les locaux que par les visiteurs. L’activité en mer va donc augmenter... les potentiels situations à risque et comportements déviants aussi, malheureusement.

La préfecture appelle donc chacun à la plus grande prudence.

Si la mer est un espace de loisir, elle comporte aussi des dangers. Les usagers sont appelés à la prudence et aux respect des règles. • ©Jean-Marie Mavounzy

*CROSSAG : Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, service basé à Fort-de-France, en Martinique.