Les encadrants de l'Académie de Guadeloupe ont fait leur rentrée

RENTREE DES ENCADRANTS

Pour les enseignants c'est dés vendredi qu'il faudra reprendre le chemin de l'école. Les élèves eux feront leur rentrée lundi 2 septembre.Chaque rentrée amène son lot de nouveautés, changements et nouvelles priorités pour l’année à venir. Le rectorat présente depuis lundi, les priorités pour l’Académie et les chantiers nationaux qui doivent être déclinés en Guadeloupe. Et ils sont nombreux : la loi pour l’école de la confiance, celle pour le droit de choisir son avenir professionnel, le plan pauvreté, le livre bleu outre-mer, entre autres.Le recteur d’académie, Mostafa Fourar a présenté ce mardi les principaux chantiers qui lui tiennent particulièrement à cœur. Entre autres, l’accès à un petit-déjeuner gratuit à l’école pour réduire les privations au quotidien, et ensuite, l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap.