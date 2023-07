Enlèvement d'un bébé : le père condamné à 15 mois de prison, dont 6 mois ferme

La justice n'a pas tardé à trancher, dans l'affaire d'enlèvement d'enfant qui a provoqué l'émoi, en Guadeloupe, mardi. Le père a été condamné, ce vendredi, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Il écope de 15 mois de prison, dont 6 mois ferme.

Nadine Fadel •

L'homme qui s'est rendu coupable de l'enlèvement de son enfant, en mi-journée mardi dernier, a été jugé en comparution immédiate, en correctionnelle, ce vendredi 7 juillet, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Il a été condamné à 15 mois d'emprisonnement, dont 6 mois ferme. Il devra porter un bracelet électronique, pour effectuer le reste de sa peine.

Souvenez-vous : Gary Damo, 31 ans, est parti avec un bébé âge d'un peu plus d'un mois, vers 12h30, de la section Montebello, à Petit-Bourg, le 4 juillet dernier. Un bébé qu'il n'a pas reconnu, précisaient les forces de l'ordre.

Très rapidement, la gendarmerie de la Guadeloupe avait lancé un avis de recherche et ouvert une enquête pour enlèvement d'enfant. Une procédure qui a porté ses fruits, puisque le nourrisson et son ravisseur ont été retrouvés dans la soirée.