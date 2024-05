Entrepreneuriat : les femmes d'ascendance africaine en réseau

Booster les femmes de la diaspora noire et promouvoir leurs talents, quel que soit leur secteur d’activité ; c'est l'objectif d’Africa femmes performantes (AFP).

Cette association a été fondée il y a 20 ans. Son siège est basé à Maryland (Etats-Unis d’Amérique) et elle est représentée dans une douzaine de pays à travers le globe, dont la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, la France, Haïti, le Canada, le Mali, la Belgique, le Gabon et la Guadeloupe.

Elle organisait, la semaine dernière, son seizième Congrès annuel international des femmes d’Afrique et de sa diaspora ; mais c’était une première en Guadeloupe, qui compte une antenne de ce réseau depuis septembre 2023. Le thème de ce rendez-vous, qui s’adressait aux femmes entrepreneures et s’est tenu au Complexe World Trade Center de Jarry, à Baie-Mahault, était "Pour une meilleure visibilité dans le monde des femmes actives de Guadeloupe", ou d’Afrique, des Etats-Unis, de la Caraïbe...

16ème Congrès annuel international des femmes d’Afrique et de sa diaspora - 25/05/2024.

La promesse de l’AFP faite aux participantes : leur offrir l’opportunité de proposer leurs échantillons de produits aux 200 congressistes en provenance des Etats-Unis, de France, ou encore d’Afrique et, peut-être, être repérées par de grands acheteurs. Ainsi, une foire, des animations, un gala, un salon du livre, un show mode, des stands artisanaux, d’entrepreneurs et de restaurations ont été prévus.

16ème Congrès annuel international des femmes d’Afrique et de sa diaspora - 25/05/2024.

Patricia Séké, fondatrice et présidente internationale de Africa Femmes performantes, était l’invitée de Ludivine Guiolet, dans le journal télévisé "Guadeloupe Soir" du dimanche 26 mai 2024.

Au départ, c’est parce qu’aucune porte ne s’est ouverte devant elle, qu’elle a décidé de fonder son organisation, afin de fédérer les femmes laissées-pour-compte sur le marché de l’emploi.

J’ai cherché un emploi digne de ce nom, avec l’expérience et le diplôme que j’avais. Malheureusement, je n’ai pas trouvé. Pendant deux ans, j’ai cherché cet emploi, je ne l’ai pas trouvé. Et, donc, je me suis dit : pourquoi ne pas créer une organisation, qui permettrait aux personnes qui ont vécu la même expérience que moi de, finalement, s’épanouir autrement ?