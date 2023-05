Eric Dupont-Moretti au cœur du monde de la justice en Guadeloupe

Partager :

La deuxième journée de la visite du ministre de la Justice l'a conduit en plusieurs étapes, dans les multiples sphères qui relèvent de son ministère. S'il s'est d'abord adressé aux jeunes avocats réunis en Congrès national en Guadeloupe, il a aussi tenu à rencontrer les magistrats et les organisations syndicales de l'univers carcéral, ceux qui relèvent directement de son ministère et qui attendaient de lui des décisions et des gestes significatifs pour l'exercice de leur professions respectives.

Eric Dupond-Moretti a certes choisi de commencer sa journée comme il avait terminé celle d'hier, avec une visite aux grandes collectivités de l'Archipel. Mardi soir avec Guy Losbar, mercredi matin avec Ary Chalus, histoire d'entendre le type de collaboration que chacun espère avec son ministère.

Mais son premier grand rendez-vous de la journée, la raison première de sa visite en Guadeloupe, c'était sa présence au 80ème congrès des jeunes avocats. Une occasion pour lui de leur parler de sa réforme de la procédure civile. ©Guadeloupe

Et ses interlocuteurs auront surtout entendu sa volonté de revenir sur le très exécré décret Magendie de 2017 qui a introduit dans la procédure d’appel des délais impératifs qui, s’ils ne sont pas respectés, sont assortis de lourdes sanctions. Un casse-tête pour les avocats. L'an dernier, le Conseil National des barreaux avait vivement souhaité qu'on en revienne à la conception antérieure de la procédure d'appel.

Les jeunes avocats comme leurs aînés voient donc d'un bon oeil la volonté du ministre, lui-même ancien avocat, de revenir sur ce décret. ©Guadeloupe L'étape d'après l'a conduit au Palais de Justice de Basse-Terre et plus précisément devant les magistrats de la Cour d'Appel. Eric Dupont-Moretti à la Cour d'Appel de Basse-Terre • ©Th. Philippe Pour le ministre, comme à Pointe-à-Pître la veille, il s'agissait surtout d'évoquer les moyens qui seraient octoyés à la Justice pour qu'elle soit rendue dans les meilleures conditions, aussi bien à Basse-Terre qu'à Saint Martin. Cela, en matière d'effectifs, de moyens techniques et logistiques sans oublier l'immobilier. Ainsi, Dès septembre un coordinateur rattaché au Secrétaire Général du ministère de la Justice sera nommé pour la zone Antilles. Il aura une mission particulière en matière de ressources humaines, de gestion des moyens techniques, logistiques et numériques et de l’immobilier ©Guadeloupe Eric Dupont Moretti entouré des personnels récompensés du Tribunal judiciaire de Basse-Terre • ©Th. Philippe Enfin, c'est au centre pénitentiaire de Baie-Mahault qu'Eric Dupond-Moretti a terminé cette longue journée au coeur du monde de la justice en Guadeloupe. Une rencontre avec les organisations syndicales où les questions relatives aux effectifs et aux moyens tant pour les centres de la Guadeloupe que pour celui de la Martinique étaient à l'ordre du jour. Rencontre avec les personnels pénitentiaires • ©R. Defrance Pour autant, Eric Dupont-Moretti, et peut-être pour leur dire qu'il les avait déjà compris, a procédé à la pose de la 1ère pierre de l'extension du Centre pénitentiaire de Fond Sarail à Baie Mahault.

Occasion pour lui de rappeler que cette estension dont les travaux devraient être terminés en 2026, est appelée à recevoir 300 détenus. Une opération qui verra la participation de l'Etat à hauteur de 44 millions d'euros. Pour autant, ce sera aussi une manière d'améliorer les conditions de détention des détenus.

