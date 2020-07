Mais où est passé le buste de Victor Schoelcher ? La statue a été déboulonnée dans la nuit

Après des dégradations constatées, la semaine dernière, nouvelle surprise pour les Basse-Terriens, ce vendredi matin... La statue de Schoelcher, située non loin de la mairie du chef-lieu, a été déboulonnée, dans la nuit de jeudi à vendredi. Une enquête est ouverte.

La statue de Victor Schoelcher érigée non loin de la mairie, à Basse-Terre, a été déboulonnée, dans la nuit de jeudi 23 au vendredi 24 juillet.Ce matin, sur la place de la mairie, c'était le branle-bas de combat... Le cordon de sécurité installé par la police, il y a quelques jours, n'aura pas fait le poids... C'est au petit matin que la découverte a été faite... Le buste de Victor Schoelcher, a tout simplement disparu. La statue a été déboulonnée.La semaine dernière, elle avait déjà été dégradée, de la peinture rouge la recouvrant. Le mardi 21 juillet dernier, le personnage historique était au cœur d’une commémoration à Basse- Terre , à l’initiative de la Société des amis de Victor Schoelcher, créée en 1992 et présidée par Brigitte Rodes, avocate et conseillère départementale. Des gerbes de fleurs avaient été déposées au pied du momument repeint.Ce vendredi matin, point de commémoration, mais des policiers, venus constater la disparition. Une enquête a été ouverte.Dans les rues, l'affaire fait grand bruit, mais peu semblent s'émouvoir de la disparition de la statue de Schoelcher. Pour beaucoup, elle n'avait plus sa place sur la place de la mairie. Depuis plusieurs semaines, des statues de figures historiques sont déboulonnées, dans plusieurs pays du monde. Le 22 mai dernier, jour de l'abolition de l'esclavage en Martinique, deux statues de l'homme avait été détruites par des militants. Une destruction qui avait fait réagir dans les plus hautes sphères du pouvoir. Emmanuel Macron et Edouard Philippe, premier ministre encore en exercice avaient fait part de leur indignation.