Etre jeune et avocat en 2023 en Guadeloupe

Le 80ème congrès de l'Union des Jeunes Avocats qui s'est tenu il y a une semaine en Guadeloupe s'est terminé vendredi. Il a certes été honoré dès son ouverture par la présence du ministre de la justice Eric Dupond-Moretti, mais il a aussi été l'occasion pour tous les jeunes avocats présents, d'évoquer la situation de la profession à la lumière de leurs propres réalités. Une réalité pas toujours simple

Loin d'être un temps de vacances ou d'amusements, le Congrès de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats, est en premier lieu l'occasion pour les participants de se rencontrer, d'échanger sur leurs réalités et surtout, de se former.

Parce qu'au programme du Congrès, il y a d'abord des rendez-vous de formation :

ateliers numériques

entreprises en difficultés

de l'instruction à la Cour d'Assises

la responsabilité fonctionnaires : pratique ultra-marine

maîtriser le conflit au sein de l'instituion judiciaire grace aux techniques de médiation

hospitalisation psychiatrique sans consentement, isolement et contention : les premiers réflexes

l'honoraire de l'avocat : RIN et rentabilité

Pour autant, comme leurs aînés, les jeunes avocats le savent, il n'est jamais facile de se lancer dans la profession. Contrairement aux idées reçues, les premières années sont souvent difficiles à gérer et pour certains, la difficulté dure dans le temps. Mais c'est le lot commun avec lequel il faut apprendre à faire le mieux possible.

Jeunes avocats en congrès

Et comme les situations peuvent être très différentes les unes des autres, il convient d'en parler au pluriel plutôt qu'au singulier.

La réalité de Me Jennifer Zig est l'une des illustrations de ce pluriel. Membre de l'UJA, elle était partie prenante dans l'organisation de ce Congrès.

Des jeunes avocats qui font donc preuve d'une grande lucidité quand il faut parler de leur profession et de ses attentes. Me Leila Lecusson est vice-présidente de l'Union des Jeunes Avocats de Guadeloupe.

Et de fait, ce 80ème Congrès aura été le moment pour les jeunes avocats de s'arc bouter sur les principes qui les animent pour que, par eux, et malgré les situations qui peuvent être compliquées ici et là, la défense puisse continuer de résonner, en Guadeloupe et ailleurs.