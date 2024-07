Événements festifs : La Police nationale de Guadeloupe applique une #ToléranceZéro envers l'alcool et les stupéfiants

Les événements festifs se multiplient durant ces grandes vacances. Malheureusement, de nombreux incidents surviennent lors de ces manifestations, dont certaines n'ont pas reçu d'autorisation officielle. La Police nationale de Guadeloupe adoptera une tolérance zéro envers l'alcool, les stupéfiants et le non-respect des règles. Les contrôles seront renforcés, dans les soirées et sur les routes.

Faire la fête lorsque l'on est en vacances, quoi de plus normal. Mais faire la fête ne veut pas dire bafouer la législation et les règles du vivre ensemble. Les soirées privées, qui se tiennent parfois sans autorisation et qui accueillent pourtant beaucoupd 'invités, sont dans le collimateur de la police. L'abus d' alcool lors de ces soirées entraîne souvent des bagarres, des débordements, voire des accidents de la route. Certains organisateurs d'événements, déclarés ou non, risquent des sanctions administratives et pénales pour toutes infractions constatées lors des contrôles de police, telles que l'absence de licence pour la vente d'alcool ou le trouble à l'ordre public.

La vente d'alcool aux mineurs sévèrement punie

La police nationale rappelle qu'il est strictement interdit de servir de l'alcool aux mineurs. Le code de la santé publique prévoit une amende de 7500 euros, et en cas de récidive, une peine d'un an de prison et 15 000 euros pour la vente ou l'offre d'alcool à un mineur. Les contrôles seront renforcés et la vigilance accrue, notamment lors des "boat parties" qui sont toujours interdites par arrêté préfectoral. Les établissements recevant du public feront l'objet de vérifications intensifiées, et en cas de non-respect de la législation, des arrêtés de fermeture administrative pourront être demandés en lien avec la préfecture et la sous-préfecture.

#ToléranceZéro envers l'alcool, les stupéfiants et le non-respect des règles

Qu'il s'agisse d'un événement festif ou non, l'alcool est souvent associé à une bonne ambiance. Pour éviter les abus durant votre manifestation, il est essentiel de respecter les lois régissant la distribution d'alcool. Il est crucial de réfléchir à des moyens de prévenir et de limiter les risques et comportements pouvant gâcher la soirée, tels que les comas, la violence, ou les accidents de la circulation. On ne le repètera jamais assez, la Police nationale de Guadeloupe adoptera une tolérance zéro envers l'alcool, les stupéfiants et le non-respect des règles.

Des contrôles renforcés aussi sur les routes

Cette semaine, la Brigade Motorisée de Sécurité Routière, la Compagnie Départementale d'Intervention et les Unités de Police Secours de la police nationale de Guadeloupe ont activement lutté contre l'insécurité et la délinquance routières en opérant de nombreux contrôles sur nos circonscriptions. Le bilan sur le début de semaine est le suivant :