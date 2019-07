Des familles en fête au Pélican

Yvelise Boisset, la directrice générale du foyer de vie Le Pélican.

© Le Pélican

Une cérémonie qui se réalise en présence des collectivités, des représentants de l’Etat et des familles des pensionnaire. Elle a pour but de montrer au public ce que peuvent réaliser les personnes handicapées. La fête se tient depuis 11 heures ce mardi à la villa Green House à Saint-Claude.Les pensionnaires exposent leurs réalisations de toute une année. Il faut combattre les idées reçues. Si le regard de la Guadeloupe a évolué au fil des ans sur le handicap, il doit encore plus changer.