Selon la gendarmerie, plusieurs faux billets seraient en circulation. Ces fausses coupures de 5,10, 20, et 50 euros présenteraient de nombreuses anomalies dont la mention: "This is not legal. It is to be used for money props", ce qui veut dire en français que "c'est un billet illégal qui doit être utilisé comme accessoire uniquement".

A noter également l'absence de craquage, de relief au toucher ou encore d'hologramme.

Si vous possédez ces billets contactez la gendarmerie au 17