Le préfet annonce de nouvelles mesures contraignantes pour freiner la propagation du virus

A la demande du Premier Ministre, le préfet Alexandre Rochatte annonce de nouvelles mesures pour ralentir l'épidémie en Guadeloupe. Certains établissements recevant du publics seront fermés à partir de dimanche. L'accueil du public dans les bars et restaurants sera restreint

Les indicateurs épidémiques progressent de manière très préoccupante en Guadeloupe, plaçant le territoire parmi les départements de France avec la prévalence la plus élevée de la covid-19.

Les établissements recevant du public fermés à partir de dimanche jusqu'au 29 septembre



Les salles de spectacle et de cinéma restent ouvertes

Les pratiques sportives à huis clos restent autorisées

Les bars et restaurants ne doivent plus accueillir du public à partir de 22 heures en semaine

Ces mesures et préconisations additionnelles contribuent à limiter les brassages de population qui participent activement à la circulation du virus. Elles permettent également de diminuer une accidentalité routière élevée en Guadeloupe, qui concourt à l'engorgement des services d’urgence et limite de fait la capacité des centres hospitaliers à prendre en charge les patients atteints de la covid-19.

Selon le dernier point épidémiologique de l'ARS et de Santé Publique France, la Guadeloupe enregistre 793 nouveaux cas en 6 jours, 4 nouveaux clusters.Des données alarmantes et un CHU débordé face à l'afflux de malades poussent donc le représentant de l'Etat à annoncer de nouvelles mesures pour limiter les rassemblements et donc les risques de contaminations. Des mesures qu'il doit présenter au Premier Ministre Jean Castex lundi.À compter du dimanche 13 septembre jusqu’au mardi 29 septembre 2020 inclus, les établissements recevant du public sont fermés.Il s'agit des établissements accueillant la pratique et les manifestations sportives tels que les gymnases, les stades, piscines, palais des sports, hippodromes.Les salles d’exposition, les foires, etc. et les salle de réunion, de réception, les salles polyvalentes sont également fermés.La fermeture ne s'applique pas aux salles de spectacle ni aux salles de projection (cinéma et de théâtre). Elles doivent appliquer le protocole sanitaire renforcé : un siège d’écart entre chaque groupe de spectateur, flux de circulation séparés.Restent ouvertes également les salles d’exposition permanente (expositions de véhicules automobiles,…).Les pratiques et des rencontres sportives qui doivent être réalisées à huis-clos (sans spectateur) ne sont pas concernées par les fermetures.À partir de ce samedi 12 septembre en soirée, les restaurants, cafés et bars ne pourront plus accueillir de public à compter de 22 heures en semaine (du dimanche soir au mercredi soir inclus) et de minuit le week-end (du jeudi soir au samedi soir inclus).L’établissement devra être obligatoirement fermé une heure maximum après l’heure limite d’accueil du public.Ré-écoutez l'interview d'Alexandre Rochatte, invité du Guadeloupe Soir, sur Guadeloupe la 1ère