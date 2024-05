Fête des mères : quel cadeau pour combler maman ?

Quels présents ont la cote, cette année, à l’occasion de la fête des mères ? Une équipe de Guadeloupe La 1ère, a fait le tour des commerces, pour savoir vers quoi va votre préférence pour dire à votre maman. On reste dans du classique : bijoux, parfums, fleurs... Moins valorisants, les appareils électroménagers remportent toujours l’adhésion de certains, pour leur côté pratique.

Et vous, qu’offrez-vous à votre maman en ce dimanche de fête des mères ? Oh, bien sûr, ce n’est pas l’aspect matériel de cet évènement qui doit primer. Celles qui nous ont donné la vie méritent tout notre amour, notre respect et notre soutien au quotidien et, a minima, d’être entourées en ce jour particulier. Mais, disons-le franchement : un cadeau en bonus, ça fait toujours plaisir !

C’est donc une période clé pour les commerçants, qui rivalisent d’inventivité pour attirer les enfants de tous âges, désireux de faire plaisir : décoration des enseignes, signalétiques, remises tarifaires... chacun y va de sa stratégie.

Vêtements, bijoux, fleurs, parfums, ou des présents utiles comme du matériel électroménager... les clients se bousculaient encore hier (samedi 25 mai 2024), dans les enseignes, à la recherche de l’objet clé qui va donner le sourire à la première femme de leur existence.

En France, la fête des mères existe officiellement depuis 1926. La date du dernier dimanche du mois de mai est instituée en 1950.

Dans le respect de cette belle tradition, nous vous souhaitons une tendre Fête des Mères 💞!

REPORTAGE/

Rédacteur : Rémi Defrance

Reporteur d’images : Ronhy Malety

Monteur : Mohan Vaïtilingon

Mixeur : Cannelle Aimé