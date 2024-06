Fête des pères : Le quotidien de Mik, papa solo, depuis la disparition de son épouse

La fête des pères revêt parfois un caractère particulier pour certains papas. Mik élève seul ses deux enfants depuis le décès de sa femme. Un père investi dont son fils Ethan est fier.

Posters de foot, médailles des champions... La passion d'Ethan pour le ballon rond saute rapidement aux yeux. Mais ce samedi matin, avant de retrouver le terrain, le garçon doit se libérer d’une obligation. Et son père est là pour le lui rappeler. Avant l'amusement, place aux devoirs...

Depuis le départ de l'aînée de la famille, Mik et Ethan vivent à deux.

Sur un mur figure le portrait souriant de la mère de l'adolescent, partie trop tôt, emportée par la maladie. Si elle est toujours présente en photo, et dans leurs pensées, l'absence de son épouse rappelle à Mik la nécessité de passer des moments de qualité avec son fils. Et chaque instant passé avec son dernier lui procure un pur bonheur.

Mik veille au grain. Une fois la dernière leçon apprise, c'est l'heure de l'entraînement pour le père et le fils. Direction l'AS Dragon, au Gosier, pour la dernière journée du championnat.

Au bord du terrain, Mik observe son fils s'amuser avec le sourire.

Les enfants ont besoin de leurs parents à à côté deux. Il aime quand je reste le regarder jouer. C’est le plus naturellement que j’y vais. Mik, père d'Ethan

Entre les deux, la complicité est évidente. Du haut de ses 13 ans, Ethan apprécie toujours autant ces samedis matins.

J'aime bien quand il me voit jouer parce qu'il m'encourage. Il vient à tous mes matchs. Ethan, fils de Mik

Endossant désormais plus que son rôle de papa, Mik met un point d’honneur à être présent dans les bons, comme les mauvais moments.

Il faut jongler entre le papa câlin et le papa plus sévère donc, il faut trouver le juste milieu. C’est ce qui est qui est important mais qui n'est pas toujours facile. Au départ, on a qu’un seul rôle quasiment, dans la famille. La maman à son rôle, le papa à son rôle. Donc là, il faut il faut jongler avec les deux. Mik, papa d'Ethan

Un jeu d'équilibriste que semble maîtriser Mik.

Il y a des moments drôles, des moments où il faut mettre des points sur les I et c'est bien. Le lien est solide. Il est comme une chaîne, très solide. Ethan

Des mots qui rendent fier ce papa dévoué et aimant qui, à n'en pas douter sera choyé ce dimanche, pour la fête des pères.