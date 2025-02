Fête vaudou en Guadeloupe : qui est Erzulie, la déesse de l'amour que l'on a célébrée le 15 février ?

Partager :

La communauté haïtienne et quelques initiés s’étaient donnés rendez-vous samedi soir (15 février) à Gros Cap, Petit-Canal pour honorer Erzulie, une divinité vaudou. L’occasion de nous intéresser à cette pratique vaudou en Guadeloupe qui fait de plus en plus d’adeptes.

Ce samedi 15 février à Gros Cap Petit-Canal, la lune répand son éclat et les rituels ancestraux se font entendre. Il y a les éléments sacrés : l’eau, l’air et le feu surtout. Tout commence par un rituel de purification pour se débarrasser des mauvais esprits. Une fois purifié, la cérémonie vaudou qui honore la déesse Gran Erzulie, peut réellement commencer. Divinité de la beauté et de l'amour, elle incarne la figure du féminin, de l'amour, et du désir. Erzulie, déesse de l'amour et de la beauté dans le rituel vaudou • ©Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère Dans la spiritualité vaudou, le chant, mélange de mots africains et créole, occupe une place centrale. Souvent assimilée à de la sorcellerie, le vaudou est pour les initiés une spiritualité ancestrale qui vient d'Afrique. Une ode rythmée, des mouvements chaloupés, qui retracent les exploits des divinités. C'est pour expliquer tout ce que nos ancêtres ont subi, dans la Caraïbe, en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs. Tout ça, c'est pour expliquer nos peines et vénérer nos ancêtres. Cenatus Iramond, Houngan - Guide spirituel Ici, il y a des membres de la communauté haïtienne mais également beaucoup d’initiés. En quête de spiritualité. La spiritualité ancestrale s'ouvre dans notre communauté, quand je dis notre communauté, on va dire les descendants africains. On nous a forcé à devenir chrétiens ou musulmans or le vaudou exitait bien avant ces religions. Vénide Guerrier, Mambo - Prêtresse vaudou Offrande, libation, état de transe… la fête vaudou s’est poursuivie jusqu’au petit matin. (Re)voir le reportage de Lydia Quérin et Ludovic Gaydu sur la fête vaudou : Fête vaudou : célébration de la déesse de l’amour • ©Lydia Quérin et Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

Partager :