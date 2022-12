Fêtes 2022 : "Avant de sortir, organisez votre retour !"

Les fêtes seront bien plus belles pour tous les Guadeloupéens si aucun drame n’est à déplorer, notamment sur les routes de l’archipel. C’est pourquoi la Sécurité Routière a lancé une nouvelle campagne de prévention, principalement axée sur les risques de l’alcool au volant, avec la complicité des acteurs des médias locaux.

Parce que les fêtes de fin d’année sont des moments où les familles et les amis se retrouvent autour de bonnes tables et les réveillons sont souvent bien arrosés, la Sécurité Routière a choisi d’axer sa nouvelle campagne de sensibilisation et de prévention sur les risques de l’alcool au volant.

Dans les rappels qui sont faits, les autorités donnent des conseils de bon sens que chacun se doit de respecter : il faut retenir un convive qui s’apprête à conduire alors qu’il a bu, choisir un conducteur qui ne boira pas de toute la soirée et qui sera donc apte à ramener les autres invités ou encore, pour ceux qui malgré tout ont bu de l’alcool, il y a la possibilité de dormir sur place.

On boit, on fait la fête. C’est impensable de prendre la route sous l’emprise de l’alcool. Non ! Pareil, si quelqu’un a bu et n’est pas accompagné, il faut savoir le retenir. On sait tous que, dans nos familles, il y a toujours quelqu’un qui est sujet à la consommation excessive, il faut arriver à le retenir, parce qu’on connait le résultat, on sait ce qui va se passer sur la route : il va se tuer, il va blesser ou tuer quelqu’un. Dina Latchoumaya, coordinatrice départementale de la Sécurité Routière

Une série de visuels a été créé pour une large diffusion, notamment sur le bas-côté des routes, en télévision, en radio et dans les salles de cinéma.

Campagne de prévention routière axée sur les risques de l’alcool au volant - décembre 2022. • ©Sécurité routière 971

Cette campagne a été réalisée par l’Etat, en collaboration avec le comité des Assureurs Antilles Guadeloupe, ainsi que les médias locaux. En effet, en plus du spot audiovisuel (ci-dessus) dont les acteurs ne sont autres que des animateurs et journalistes de Guadeloupe La 1ère, des modules audios ont aussi vu le jour avec la complicité de nos confrères des radios RCI et NRJ. Le quotidien France Antilles est aussi partie prenante et se fera le relai des visuels produits. Huit autres radios associatives partenaires ont enregistré des messages en accord avec cette campagne.

Il faut répéter le message sans arrêt. Nous essayons de contenir l’hémorragie. La situation n’est pas facile sur la route, chacun se relâche et là, justement, il s’agit de se remobiliser tous ensemble, à la veille des fêtes, pour qu’il y ait le moins d’accidents possibles. Dina Latchoumaya, coordinatrice départementale de la Sécurité Routière

Pour rappel, 47 personnes ont perdu la vie, sur les routes de Guadeloupe, depuis le début de l’année, dont un trentenaire, ce vendredi 23 décembre, à Perrin, aux Abymes.

Il faut donc en finir avec les phrases du type "je gère" de ceux qui sont persuadés que rien ne peut leur arriver, ou les "ou pé ké pati si on sèl pyé !" (Traduction : "tu ne partiras pas sans un dernier verre !") de ceux qui incitent à la consommation d’un dernier verre avant le départ.

Des vies sont en jeu.