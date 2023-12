Fêtes de fin d’année : période faste pour les coiffeurs

Se faire beau pour les soirées de réveillon, avoir le cheveu sain et en bonne santé, entrer dans la nouvelle année en étant à son avantage... pour ses raisons, vous êtes nombreux à être passés par la case coiffeur, durant les fêtes de fin d’année. Les professionnels se frottent les mains et s’appliquent à satisfaire un maximum de personnes.

Gessy Blanquet, avec Nadine Fadel •

Que les Guadeloupéens optent pour un réveillon de la Saint Sylvestre en toute simplicité et en petit comité, ou en grande pompe en soirée, la plupart compte bien être sur son 31 ce soir. Se faire belle ou beau et avoir une tenue de fête reste des incontournables. D’où le fait que cette période soit l’une des plus lucratives pour les coiffeurs, notamment.

C’est ainsi que les Salons de coiffure étaient bondés, jusqu’à hier.

À un cheveu du réveillon, certaines enseignes ne désemplissaient pas, ce samedi 30 décembre 2023. Les gérants ont dû mettre les bouchées doubles et jouer les prolongations, pour contenter tous les clients.

Côté hommes, tondeuse à la main, les professionnels ont enchaîné les coupes et les dégradés, tant des cheveux que de la barbe et la moustache.

C’est le cas de Peck qui a baissé son rideau tardivement, par rapport à l’accoutumée.

Tout le monde a envie d’être bien coiffé, pour passer le dernier jour de l’année dans de bonnes conditions. Avec l’affluence, j’ai dû rajouter des horaires, pour pouvoir faire tout le monde. Tous se sont organisés pour avoir un rendez-vous, soit pour Noël, soit pour la fin d’année, ou les deux ! Certains clients ont réservé un mois à l’avance. Peck, gérant de salon de coiffure

Ainsi a procédé Charly, même s’il va fêter sobrement, en famille :

J’avais anticipé depuis le mois dernier, l’avantage c’est d’être sûr d’être prêt pour le jour J. C’est toujours une occasion d’être sur son 31 et, donc, de se faire beau. Il faut bien finir et bien commencer l’année, c’est important, bien dans sa coupe, bien dans sa peau ! Charly, client d’un salon de coiffure

Côté femmes, les sèche-cheveux tournent à plein régime. On lisse, on renouvelle les brushings, on peaufine les colorations. Pour d’autres, on travaille les boucles naturelles.

Là aussi, tous les sièges sont occupés. Mais Keylina n’est pas réfractaire au rythme effréné imposé :

Il faut tout gérer en même temps : le temps de travail, les prestations, faire plaisir aux gens... mais c’est génial ! Keylina, coiffeuse professionnelle

Les femmes souhaitent surtout avoir une chevelure rayonnante pour commencer la nouvelle année. De quoi faciliter la coiffure le jour J, explique Lydia :

On termine l’année avec un bon soin et on va débuter l’année avec des cheveux qui sont soignés, en pleine santé. Pour le 31, les cheveux seront déjà prêts pour le petit coup de peigne et la mise en forme. Lydia, cliente d’un salon de coiffure

Pour celles et ceux qui sont coiffés de locks, les mains ont dû s’activer de longues heures, pour séparer, tourner et assembler les dreads.

L’époque des paillettes et des coiffures élaborées semble être révolue.

Quoi qu'il en soit, désormais, pour changer de look, il faudra attendre l’année prochaine !